Primera imagen oficial de Avatar 3, con una emotiva escena de Jake Sully

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

El exitoso estreno de Avatar: El sentido del agua a finales de 2022 llevó a la primera de las secuelas de la franquicia de James Cameron a convertirse en la tercera película más taquillera de la historia. Un filme que será sucedido por otras tres entregas, que han sido recientemente retrasadas por la huelga de guionistas. Sin embargo, ya se ha mostrado la primera imagen de Avatar 3.

Se trata de una fotografía detrás de las cámaras que el productor, Jon Landau, compartió a través de Twitter. En su publicación confirmaba el retraso de la película hasta diciembre de 2025, aunque lo hacía con un tono optimista, asegurando que se están esforzando para ofrecer la mejor experiencia posible.

"Cada película de Avatar es un proyecto emocionante y épico que requiere tiempo para llevarlo al nivel de calidad que los cineastas buscamos y el público espera. El equipo está trabajando duro y no podemos esperar para llevar de vuelta al público a Pandora en diciembre de 2025", indicaba Landau. Pero lo más llamativo es la imagen que lo acompaña.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa