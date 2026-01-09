Así ha sido la reunión de El Señor de los Anillos por el 25.º aniversario de la trilogía

Así ha sido la reunión del reparto de El Señor de los Anillos por el 25.º aniversario de la trilogía - CONTACTO

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

La Comarca está de celebración. Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Meriadoc), Billy Boyd (Peregrin) e Ian McKellen (Gandalf) han protagonizado un reencuentro para conmemorar los 25 años de La Comunidad del Anillo. Los cinco intérpretes de El Señor de los Anillos se han reunido para recordar el vínculo forjado durante el rodaje de la trilogía y poner en valor una amistad que ya supera el cuarto de siglo.

"Cuando terminamos de hacer El Señor de los Anillos, todo el mundo era tan amable y estaba tan unido que acordamos que, dondequiera que estuviéramos en el mundo, todos nos congregaríamos en el mismo lugar para renovar nuestra amistad, nuestra comunidad y nuestra fraternidad", rememora McKellen en una entrevista con Empire, medio que ha organizado el reencuentro. "¡Y no he ido ni a una sola de estas reuniones en 25 años! Si es que han estado ocurriendo sin que yo lo supiera...", bromea.

"¡Jamás, Ian! ¡Jamás! Los cuatro hobbits tenemos mucha suerte porque vamos juntos a convenciones, así que creo que nos vemos al menos ocho veces al año", señala Monaghan, que se considera muy afortunado de que estos eventos permitan que Astin, Wood, Boyd y él se vean con frecuencia. "Con Ian es un poco más difícil, pero nos esforzamos al máximo", explica el actor.

Por su parte, Astin asegura que la falta de reuniones con todo el reparto "no es porque la Comunidad haya fracasado por completo o se haya disuelto de alguna manera", sino por la dificultad de coordinar sus apretadas agendas. "Creo que el hecho de que todos queramos reunirnos es lo que mantiene vivo el espíritu", añade.

Queda por ver si esa esperada reunión del elenco podría trasladarse también a la próxima película de la franquicia, El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Ambientado entre los eventos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres y centrado en la persecución de Aragorn a Gollum para evitar que revele información sobre el Anillo a Sauron, Warner Bros. no se ha pronunciado oficialmente sobre el reparto del filme. No obstante, el propio Ian McKellen ha sugerido que tanto él como Wood volverán como Gandalf y Frodo.

El regreso que parece más difícil para La Caza de Gollum es el de Viggo Mortensen como Aragorn. El intérprete se ha mostrado abierto a retomar su personaje, pero ha subrayado que solo tendría sentido si dan con la forma de que sus 67 años resulten verosímiles en una historia donde Aragorn tiene prácticamente la misma edad que cuando lo encarnó con 40 años.

La Comunidad del Anillo acumula más de 890 millones de dólares de recaudación mundial, Las dos torres supera los 939 millones y El retorno del Rey rebasa los 1.140 millones, de modo que la trilogía de El Señor de los Anillos suma en torno a 2.970 millones a escala global. Si a esta cifra se añaden los más de 2.930 millones recaudados por las tres entregas del El Hobbit y los 21 millones de La guerra de los Rohirrim, el total de la franquicia rebasa los 5.900 millones de dólares.