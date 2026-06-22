Las ovejas detectives ya tiene fecha de estreno en Prime Video - SONY PICTURES

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Las ovejas detectives, adaptación de la novela escrita por Leonie Swann, ya tiene fecha de estreno en Prime Video. La película protagonizada por Hugh Jackman (Lobezno, Los Miserables) y dirigida por Kyle Balda (Los Minions) llegará a la plataforma el próximo 24 de junio.

Estrenada el pasado 8 de mayo en cines, la cinta sigue los pasos de un pastor que lee historias sobre crímenes a sus ovejas. Cuando el personaje encarnado por Jackman muere y sus animales creen que ha sido un asesinato... y no pararán hasta descubrir al culpable.

Un singular relato que en su salto a la gran pantalla logró recaudar apenas 126 millones de dólares en taquilla.

"En esta ingeniosa y novedosa historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que lee novelas policíacas a sus queridas ovejas cada noche, dando por sentado que es imposible que ellas lo entiendan. Sin embargo, cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas comprenden que deben convertirse en detectives. Al seguir las pistas e investigar a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes a la hora de resolver crímenes", reza la sipnosis oficial del filme.

Junto a Jackman, el reparto de la película lo completan Nicholas Braun (Succession), Nicholas Galitzine (Rojo, blanco y sangre azul), Molly Gordon (The Bear), Tosin Cole (Bob Marley: One Love), Hong Chau (Cumbres borrascosas) y Emma Thompson (Sentido y sensibilidad), con las voces de Julia Louis-Dreyfus (Veep), Bryan Cranston (La trama fenicia), Chris O'Dowd (La boda de mi mejor amiga), Regina Hall (Scary Movie), Patrick Stewart (Star Trek: Picard), Bella Ramsey (The Last of Us), Brett Goldstein (Ted Lasso) y Rhys Darby (Guns Akimbo).