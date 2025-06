MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que la Viuda Negra diera su vida por conseguir la Gema del Alma en Vengadores: Endgame, muchos se han cuestionado si ese fue realmente el final de su personaje. Ahora, teniendo en cuenta el ambicioso y extenso reparto de Vengadores: Doomsday, que cuenta con el regreso del mismísimo Robert Downey Jr., la vuelta de Scarlett Johansson se podría antojar más posible que nunca... de no ser porque la propia intérprete ha sido muy tajante al respecto.

"Oh, vamos, Scarlett. Todos sabemos que eres el personaje secreto. Todos sabemos que la Viuda Negra vuelve de la muerte", bromeó David Harbour en una entrevista conjunta con la actriz concedida a Interview Magazine. "Si vuelvo de la muerte, entonces la mitad de la población mundial muere. ¿No has visto Endgame, por el amor de Dios?", replicó Johansson, recordando así por qué el sacrificio de su personaje no solo había sido necesario, sino también, definitivo.

No es la primera vez que la intérprete se muestra contundente respecto al destino de Natasha Romanoff en el UCM, ni tampoco la primera que niega su posible aparición en la nueva entrega de Vengadores. En declaraciones a Vanity Fair el pasado mes de mayo, la actriz explicó que le resultaría "muy difícil entender en qué medida tendría sentido" regresar, tanto para ella misma como para el personaje.

"Echo de menos a mis compañeros y me encantaría estar con ellos para siempre, pero lo que funciona del personaje es que su historia está completa. No quiero estropear eso. Para los fans también es importante", expuso.

En todo caso, teniendo en cuenta que Downey Jr. regresará al UCM aun después de la muerte de Tony Stark/Iron Man en Endgame, las especulaciones sobre Johansson no están del todo fuera de lugar. Y es que su vuelta podría estar totalmente justificada si encarnara a otro personaje distinto o incluso a una variante del mismo.

Por otro lado, en declaraciones a Deadline Johansson se mostró dispuesta a regresar a la franquicia como directora y cabe decir que ya lo ha hecho como productora ejecutiva de Thunderbolts*, si bien pidió que se la eliminara de los créditos por no haber estado "involucrada", pues ni siquiera estaba al tanto de los detalles de la producción.