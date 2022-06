Howard Stern filtra que será el Doctor Doom de Marvel Studios

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Muchos son los fans que están esperando que más personajes relacionados con los X-Men, Deadpool y Los 4 Fantásticos lleguen al UCM. Entre ellos, uno de los más deseados es el Doctor Doom, archienemigo de la familia liderada por Reed Richards y que llegó a protagonizar historias icónicas en los cómics como 'Secret Wars' o 'Doctor Strange and Doctor Doom: Triumph and Torment'. Ahora, se rumorea que la Casa de las Ideas planea traer al villano próximamente.

Ha sido Howard Stern a quien se le ha escapado su posible salto al UCM para encarnar al supervillano. Durante una pausa comercial de su programa de radio, su micrófono y los de su equipo se quedaron encendidos accidentalmente, permitiendo que se escuchase una conversación que no debía ser oída y que hablaba de su fichaje por Marvel.

Cuando Robin Quivers, copresentador del programa, le preguntó a Stern si planeaba trabajar este verano, este le respondió: "Bueno, voy a hacer 'Doctor Doom'. Pero creedme, me siento jodidamente miserable por eso". Cuando se le preguntó si estaba entusiasmado con la idea, Stern le comentó que ya había llamado a Robert Downey Jr. para pedirle consejo sobre técnicas de actuación.

4/ Kevin Figey, Gary. Tel him it works but they're going over the schedule with me and it's gonna suck." ~ Stern.

"Are you working this summer?" ~ Robin to Stern.

"Well, I'm gonna do 'Doctor Doom.'...but believe me I'm fffffucking miserable about it." ~ Stern.

[unintelligible]