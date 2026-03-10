¿A Qué Hora Se Estrena Zootrópolis 2 En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en taquilla, Zootrópolis 2 llega a Disney+. La cinta, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, se ha coronado como la película de animación más taquillera de La Casa del Ratón. Pero aquellos que planean verla en streaming por primera vez o volver a disfrutar de las aventuras de Judy y Nick se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena Zootrópolis 2 en Disney+?

Desde su llegada a las salas a finales de noviembre del pasado año, el filme ha recaudado más de 1.850 millones de dólares en todo el mundo, situándose como la octava película más taquillera de la historia. Además, la cinta es el quinto título de Walt Disney Animation Studios en superar los 1.000 millones de dólares a nivel global y la película de animación más taquillera de todo el estudio.

Zootrópolis 2 ha sido galardonada con el BAFTA a mejor película de animación y también está nominada al Oscar en esta categoría. Su llegada a Disney+ supone un capítulo más disponible de la exitosa franquicia en el catálogo de la plataforma donde también se encuentran la primera entrega ganadora del Oscar a la mejor película de animación en 2017, Zootrópolis, y la minisere de animación Zootrópolis+. Ambas producciones acumulan ya más de 805 millones de horas de visualización en todo el mundo.

¿A QUÉ HORA LLEGA ZOOTRÓPOLIS 2 A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, Zootrópolis 2 estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 11 de marzo en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la secuela del filme de Disney sobre las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Jared Bush y Byron Howard llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando Zootrópolis 2 esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme nominado en los Oscar a mejor largometraje animación.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Zootrópolis 2 desde las 4:00 horas de este miércoles.