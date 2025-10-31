Caótico y frenético tráiler final de Zootrópolis 2, que incorpora a varias estrellas de Disney en su versión original

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 28 de noviembre llegará a los cines Zootrópolis 2. A menos de un mes para su estreno, el filme ha lanzado un caótico tráiler en el que Judy Hopps y el zorro Nick Wilde desatan el caos en la ciudad animal durante su nueva investigación. Además, la compañía ha revelado los cameos de otras estrellas de Disney como Dwayne Johnson (Vaiana) o Stephanie Beatriz (Encanto).

El traíler, de más de dos minutos de duración, apenas aporta imágenes nuevas acerca de la investigación sobre la comunidad de serpientes escondida en Zootrópolis. "Cuándo se fundó Zootrópolis el barrio entero quedó aislado", explica el castor que lleva a un barrio marginal a los protagonistas, donde hay escondida toda una población de reptiles.

"Si el enredo en el que quiera que estéis amenaza sus planes, estáis muertos", les advierten a Judy y Nik más adelante. Ambos protagonistas deberán hacer todo lo posible por descubrir la verdad que se esconde tras el rechazo a los reptiles.

Además, la película contará con multitud de referencias a otros clásicos de la Casa del Ratón. "Desde el principio, los guiños y referencias a nuestras películas y personajes favoritos han sido un sello distintivo del mundo de Zootrópolis", afirma Jared Bush, director de la cinta junto a Byron Howard.

La película cuenta en su versión original con las voces de Ke Huy Quan, Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, David Strathairn, Macaulay Culkin, Brenda Song, Andy Samberg e Idris Elba, entre otros. Además, incorporará los cameos de las estrellas de Vaiana Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho, Rachel House y David Fane; Josh Gad (Frozen); Anika Noni Rose (Tiana y el sapo); y los miembros del reparto de Encanto Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama y John Leguizamo.

"Los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin en la versión original) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman en la versión original) se ven envueltos en un gran misterio cuando Gary De'Snake (voz de Ke Huy Quan en la versión original) llega a Zootrópolis y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deben infiltrarse en nuevas e inesperadas partes de la ciudad, donde su creciente colaboración se pone a prueba como nunca antes", reza la sinopsis oficial.