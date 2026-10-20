¿A Qué Hora Se Estrena Vaiana En Disney+? - DISNEY+

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su paso por cines el pasado 8 de julio, el remake de Vaiana, protagonizado por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson, llegará a Disney+ el 21 de octubre. Tras su discreto paso por los cines, donde apenas superó los 323 dólares de dólares en la taquilla mundial, la cinta, al igual que la original de animación, sigue las aventuras de Vaiana que recurre a la ayuda de un semidiós para salvar a su pueblo. Pero... ¿a qué hora se estrena Vaiana en Disney+?

"Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, navega más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo", reza la sinopsis oficial de la producción.

En la versión original en inglés, Jemaine Clement volverá a poner voz al cangrejo gigante y obsesionado con el glamour Tamatoa, a quien ya dobló en la cinta de animación de 2016. Completan el reparto del filme, dirigido por Thomas Kail (Hamilton), el actor neozelandés John Tui en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y la actriz neozelandesa Rena Owen como la venerada abuela de Vaiana, Tala.

¿A QUÉ HORA LLEGA VAIANA A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, el remake de Vaiana estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 21 de octubre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la película protagonizada por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Thomas Kail llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando la cinta esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme de Disney.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Vaiana a partir de las 4:00 horas del miércoles 21 de octubre.