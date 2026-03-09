¿A Qué Hora Se Estrena La Temporada 2 De One Piece En Netflix? - NETFLIX

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

One Piece: Rumbo a la Grand Line, la segunda temporada de la adaptación en imagen real del popular manga de Eiichiro Oda, llega a Netflix este martes 10 de marzo. Tras más de dos años de espera, Luffy, Roronoa Zoro, Nami y el resto de la tripulación retoman sus aventuras en mar abierto con nuevos capítulos en los que tendrán que hacer frente a rivales aún más temibles y misiones más arriesgadas. Pero, ¿a qué hora se estrena la temporada 2 de One Piece en Netflix?

"En esta ocasión, Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables", avanza la sinopsis oficial de la segunda temporada.

En cuanto al horario del estreno, One Piece: Rumbo a la Grand Line estará disponible en Netflix a las 0:00 horas de este martes 10 de marzo, según el horario de la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) y a las 3:00 de la madrugada del mismo día según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España, la nueva temporada de la serie de Netflix llegará a la plataforma a las 9:00 horas de este martes 10 de marzo. Una hora antes, a las 8:00 horas, la ficción creada por Steven Maeda basada en la obra de Eiichiro Oda, verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el regero de uno de los títulos más potentes de la plataforma de la "ene" roja tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de los 8 nuevos capítuos de One Piece a partir de las 2:00 de la madrugada del martes. También a esa misma hora, la serie de aventuras de Netflix llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 10 de marzo, la producción protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu Arata o Jacob Gibson se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, la nueva entrega de la adaptación en imagen real de One Piece estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del martes cuando One Piece: Rumbo a la Grand Line esté disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).