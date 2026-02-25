Netflix se marca un Stranger Things con la temporada 2 de One Piece: Luffy y los Sombrero de Paja saltan al cine - NETFLIX

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Tras sentar un precedente histórico con el episodio final de Stranger Things, Netflix vuelve a llevar a las salas de cine una de sus series más populares, One Piece. El 10 de marzo, el mismo día de su estreno mundial en streaming, la plataforma proyectará los dos primeros capítulos de la segunda temporada en más de 200 cines de Estados Unidos, Canadá y Japón.

Según informa Netflix a través de Tudum, las entradas salen a la venta el jueves 26 de febrero a las 8:00 PT / 11:00 ET (17:00 hora española) y se ha habilitado una página web (opgrandline.com) para consultar el listado completo de salas y horarios. Entre las cadenas de cines confirmadas en Estados Unidos figuran AMC, Regal, Cinemark, Alamo y Cineplex, a las que se suman otros complejos en Canadá y Japón.

Netflix repite así un movimiento que ya ensayó con el último capítulo de Stranger Things, que contó con proyecciones en la gran pantalla el mismo día de su estreno en la plataforma. Aquel evento se programó en más de 500 cines y generó más de 25 millones de dólares para los cines en Norteamérica a través de un modelo de negocio basado en consumiciones obligatorias y entradas gratuitas. AMC calificó la iniciativa de "triunfo" y aseguró que más de 753.000 espectadores acudieron a sus cines en 24 horas, además de que añadió miles de sesiones ante la demanda porque el evento multiplicó por nueve la capacidad inicialmente prevista.

Por el momento, España no figura entre los territorios anunciados para las proyecciones en cines de One Piece, por lo que, a falta de una actualización posterior, la situación se asemeja a lo ocurrido con Stranger Things, cuyos pases también se concentraron en Norteamérica.

RUMBO AL GRAND LINE, UNA RUTA MARÍTIMA LEGENDARIA

La nueva entrega de la adaptación en imagen real del célebre manga creado por Eiichiro Oda constará de ocho episodios y se basará en varios arcos del material original como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y la Isla de Drum. Este conjunto representa el paso de la historia hacia el territorio más imprevisible del mundo de Oda, el Grand Line, una ruta marítima legendaria donde las reglas parecen cambiar de isla en isla.

En lo interpretativo, regresan los Piratas de Sombrero de Paja que protagonizaron la primera temporada: Iñaki Godoy como Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar como Sanji y Jacon Romero Gibson como Usopp. Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto son Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).

Netflix ha renovado One Piece por una tercera temporada, cuyo rodaje está en marcha en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). De cara a este asalto, también se han confirmado varios fichajes de peso como Xolo Maridueña, que interpretará a Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola, que dará vida a Bon Clay (Mr. 2), un agente de Baroque Works. Dentro de esa misma organización criminal, Awdo Awdo encarnará a Mr. 1 y Daisy Head será Miss Doublefinger.