Épico tráiler de la temporada 2 de One Piece: Luffy y los Sombrero de Paja contra los asesinos Baroque Works

Épico tráiler de la temporada 2 de One Piece, con Luffy y los Sombrero de Paja contra Baroque Works - NETFLIX

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece llegará a Netflix el próximo 10 de marzo. Mientras tanto, la plataforma ya ha lanzado un épico tráiler en el que Luffy y los Sombreros de Paja ponen rumbo a la Grand Line y se enfrentan a los temibles asesinos de Baroque Works.

"¿Qué es un pirata?", le pregunta Tony Tony Chopper (Mikaela Hoover) al doctor Hiriluk al comienzo del adelanto. "Un pirata es alguien que vive aventuras y sueña y nunca se viene abajo", responde este a su hijo adoptivo, mientras una escena muestra a Luffy D. Monkey (Iñaki Godoy) escalando una montaña durante una fuerte nevada y cargando con alguien a cuestas.

"Estamos más cerca de nuestros sueños. Celebrémoslo", dice Luffy a sus compañeros en una taberna mientras beben, aunque Zoro (Mackenyu) no parece muy convencido por el motivador discurso. "La Grand Line es muy peligrosa. No te fíes de nadie", le advierte Yassop al capitán de los Sombreros de Paja.

Es entonces cuando una secuencia muestra a Miss All Sunday (Lera Abova) encarando a Luffy. "Verás a tus amigos morir", afirma la integrante de Baroque Works, al tiempo que una escena revela a Sanji (Taz Skylar) espantado al encontrarse un tremebundo dinosaurio.

Instantes después, el avance descubre el regreso de Buggy (Jeff Ward), mientras el resto de los asesinos implacables de Baroque Works se preparan para el épico enfrentamiento contra Luffy, Nami (Emily Rudd), Ussop (Jacob Romero) y compañía.

"ONE PIECE, la épica aventura pirata de Netflix en mar abierto, regresa con una segunda temporada plagada de adversarios más feroces y misiones aún más arriesgadas. En esta ocasión, Luffy y los Sombreros de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se encontrarán islas extrañas y con nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis de esta temporada 2.

Algunos de los muchos nombres que se unen al reparto de esta segunda entrega de la serie, que ya ha renovado por una temporada 3, son Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).