¿A Qué Hora Se Estrena El Diablo Viste De Prada 2 En Disney+? - DISNEY

MADRID 28, (CulturaOcio)

Tres meses después de estreno en cines, El Diablo viste de Prada 2 llega a Disney+. La secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep aterriza en la plataforma este miércoles 29 de julio tras arrasar en taquilla con casi 700 millones de dólares. La película, lanzada dos décadas después de la primera entrega, se ha consolidado como un auténtico hito de la moda y el cine, pero... ¿a qué hora se estrena El Diablo viste de Prada 2 en Disney+?

"Andy Sachs (Hathaway) regresa a la revista Runway como nueva editora de reportajes, donde descubre que su antigua jefa, Miranda (Streep), se enfrenta a amenazas que ponen en peligro su imperio editorial. Viejos amigos y enemigos y caras nuevas se suman a la pasarela en esta elegante secuela", reza la sinopsis oficial.

La película se caracteriza por una fuerte presencia de la alta costura, incorporando piezas de Dior, Versace, Armani, Givenchy, Cartier, Dolce & Gabbana, Tiffany y Fendi, además de cameos especiales de destacadas figuras de la industria musical y de la moda.

Junto a Streep y Hathaway, El diablo viste de Prada 2 está protagonizada por Emily Blunt y Stanley Tucci. La cinta cuenta con la dirección de David Frankel y un guion de Aline Brosh McKenna. La producción corre a cargo de Wendy Finerman, mientras que Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna asumen la producción ejecutiva.

¿A QUÉ HORA LLEGA EL DIABLO VISTE DE PRADA 2 A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, El Diablo viste de Prada 2 estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 29 de julio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la segunda entrega protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por David Frankel llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando El Diablo viste de Prada 2 esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de El Diablo viste de Prada 2 desde las 4:00 horas de este miércoles.