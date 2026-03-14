¿A Qué Hora Y Dónde Ver La Gala De Los Oscar 2026? - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Este domingo 15 de marzo, la madrugada del lunes 16 en España, el Dolby Theatre de Los Ángeles acogerá la 98.ª edición de los Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entrega sus premios en una ceremonia que volverá a estar conducida por el presentador y comediante Conan O'Brien. Pero lo que muchos amantes del séptimo arte se estarán preguntando es... ¿A qué hora y dónde ver en directo la gala de los Oscar?

Los pecadores, la cinta dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, parte como la película con más opciones de premios ya que cuenta con 16 nominaciones, lo que la ha convertido en la película con más candidaturas de la historia de los Oscar. Pero la que se perfila como gran favorita es Una batalla tras otra, cinta dirigida por Paul Thomas Anderson y con un elenco encabezado por Leonardo Dicaprio, que cuenta con 13 nominaciones.

Valor Sentimental, Marty Supreme y Frankenstein parten con nueve nominaciones cada una, seguidas de Hamnet de Chloé Zhao, que opta a ocho estatuillas. A los títulos mencionados se les unen Bugonia, F1: La película, El agente secreto y Sueños de trenes como nominados en la categoría de mejor película. Además, la cinta española Sirat de Oliver Laxe parte con dos candidaturas: mejor película internacional y mejor sonido.

La ceremonia de los Oscar 2025 arrancará en el Dolby Theatre a las 16:00, hora local de Los Ángeles, aunque la cobertura de la alfombra roja empezará hora y media antes, sobre las 14:30 horas en California. La cadena ABC será la encargada de emitir en directo la gala en Estados Unidos, que también podrá seguirse en streaming desde allí en servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.

¿A QUÉ HORA SON LOS OSCAR Y LA ALFOMBRA ROJA EN ESPAÑA?

Esto supone, que la ceremonia de la 98.ª edición de los Oscar arrancará a la una de la madrugada del lunes 16 de marzo en España, a las 00:00 en las Islas Canarias.

La gala se podrá seguir simultáneamente a su emisión en directo en Estados Unidos en los canales Movistar Plus+ (dial 7), Estrenos por M+ (dial 12) y en el canal Los Oscar por M+ (dial 18). Antes, a las 22:30 horas del domingo comenzará el programa especial La noche de los Oscar, conducido por María Gómez. Una hora y media antes de que dé comienzo la gala, Movistar Plus+ emitirá el paso de las estrellas por la alfombra roja, a partir de las 23:30 horas.

¿A QUÉ HORA VER LOS OSCAR EN AMÉRICA LATINA?

En América Latina será TNT la encargada de la emisión en directo de los premios. El canal cubrirá la gala para todo el territorio hispanoamericano, lo que implica que los horarios dependerán del huso horario de la región. Además, la gala también se podrá seguir en streaming por Max, DGO, Universal Plus y Hulu.

La noche donde el cine brilla más que nunca ✨🎬



Los protagonistas del año, las historias que nos marcaron y las estrellas que amamos, todo en un solo lugar.#Oscars por #TNT y #HBOMax 👉 Domingo 15 de marzo. pic.twitter.com/iOB00DwCsE — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 2, 2026

En cuanto a los horarios, en México (horario de CDMX) será a las 17:00 horas cuando comience la retransimisión desde la alfombra roja, mientras que la gala arrancará a las 18:00 horas. Mismo horario para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua que quieran disfrutar de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En Colombia, Perú, Ecuador y Panamá la 98.ª edición de los Oscar arrancará a las 19:00 horas. Y para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, la gala arrancará a las 20:00 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, la ceremonia de entrega arrancará a las 21:00 horas.