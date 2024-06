Hollywood carga contra Trump (y contra Biden) tras el debate: "Deberían tomar drogas para mejorar"

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

El debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, el primero en la carrera a la Casa Blanca que culminará el próximo 5 de noviembre con las elecciones, está dando mucho que hablar... y no para bien. El cara a cara entre los políticos fue muy comentado en las redes sociales, y numerosas estrellas de Hollywood se han pronunciado sobre la actuación de los candidatos.

El cómico y actor Jon Stewart hizo un especial de su programa, The Daily Show, en el que comentó el debate y cargó contra ambos políticos. "Permítanme decirles algo después de ver el debate de esta noche: ambos hombres deberían tomar drogas para mejorar su rendimiento", afirmó. "Si las drogas que mejoran el rendimiento aumentaran su lucidez, su capacidad para resolver problemas y, en el caso de uno de los candidatos, mejorarán su veracidad, moralidad y narcisismo maligno, entonces, ¡adelante con los supositorios!", agregó.

Otras estrellas compartieron su punto de vista en X (anteriormente Twitter). "Bueno, Joe Biden respondió las preguntas, Trump no. Fingió, tejió, esquivó, mintió. Biden, con la voz debilitada por un resfriado, respondió las preguntas en voz baja, pero tranquila. Me incliné y lo escuché bien", apuntó Bette Midler.

"Una mala noche no cambia el hecho de que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos más exitoso legislativamente de nuestra vida. Una mala noche tampoco cambia el hecho de que el anterior es un criminal convicto, mentiroso en serie y violador condenado que no es apto para ningún cargo. Punto", sentenció Mark Hamill.

"Los debates no son gobernar. Se trata de teatro televisado. Biden es hábil en gobernar. Tiene experiencia y ha logrado mucho", opinó Barbra Streisand, mientras que la actriz Nia Long simplemente tuiteó: "Este debate es deplorable".

"Ninguno de nosotros puede creer las tonterías que salen de la boca de Trump. Y apostaría a que ninguno de nosotros puede entender por qué ninguno de los moderadores está verificando el torrente de mentiras de Trump", lamentó Sophia Bush.

"Tan 'make America great again' y pro-Estados Unidos como soy…. No me alegro de este debate. Está claro que Biden no está aquí. Es triste. Obama está sacrificando a su amigo para impulsar sus políticas radicales y no quiero que ninguno de nosotros celebre esto. Sí, Trump es claramente la mejor opción... Pero aprovechemos este momento para orar por nuestro país", aseguró Roseanne Barr.

As MAGA and pro America as I am…. I take no happiness in this debate. Biden is clearly not here. This is sad. Obama is sacrificing his friend to push his radical policies and I don't want any of us celebrating after this.



Además de Barr, Caitlyn Jenner también se posicionó a favor de Trump, calificando a Biden de "fracaso total y completo" y asegurando que el actual presidente muestra "claramente un deterioro mental importante". "Votad en consecuencia", agregó.

Joe Biden is a total and complete failure and clearly in major mental decline. Vote accordingly! @TeamTrump

Jason Blum, fundador de Blumhouse, fue más escueto en su análisis. "Me rindo", escribió en X. "Me encanta Joe Biden. Sé que es un buen hombre. Sé que su corazón es bueno. Sé que se está dedicado a nuestro país y está rodeado de buenas personas. Esta noche fue desgarradora en muchos sentidos. Este es un gran momento político. Hay pánico en el partido Demócrata. Va a ser una noche larga", valoró Maria Shriver.

