Robert De Niro denuncia la censura de sus frases contra Trump en su discurso en los Gotham Awards

Este lunes 27 de noviembre se celebró la entrega de los Premios Gotham de cine independiente en Nueva York. Robert De Niro fue uno de los asistentes y aprovechó el evento para cargar duramente contra Donald Trump. Unas declaraciones que, según el actor, fueron censuradas.

El actor presentó el premio Historical Icon and Creator para Martin Scorsese por la película Los asesinos de la luna. Cuando De Niro comenzó a leer su discurso preparado, se dio cuenta de que sus comentarios habían sido editados. La gala puso entonces un vídeo del jefe de Osage, Geoffrey Standing Bear, hablando sobre la película, y luego De Niro insistió en leer el discurso original que iba a dar.

"Solo quiero decir una cosa. El comienzo de mi discurso fue editado, recortado y yo no lo sabía. Y quiero leerlo. La historia ya no es historia. La verdad no es la verdad, e incluso los hechos están siendo reemplazados por hechos alternativos e impulsados por teorías de conspiración. En Florida, a los jóvenes estudiantes se les enseña que los esclavos desarrollaron habilidades que podrían aplicarse para su beneficio personal. La industria del entretenimiento no es inmune a esta enfermedad. John Wayne dijo esa famosa frase sobre los nativos americanos: 'No creo que hayamos hecho mal al quitarles este gran país. Había un gran número de personas que necesitaban nuevas tierras, y los indios intentaban egoístamente quedárselas para ellos mismos'", apuntó.

"La mentira se ha convertido en una herramienta más en el arsenal del charlatán. El expresidente nos mintió más de 30.000 veces durante sus cuatro años en el cargo y mantiene el ritmo en su actual campaña de represalias. Con todas sus mentiras, no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los regalos de la naturaleza y muestra su falta de respeto, por ejemplo, usando 'Pocahontas' como un insulto", agregó, en referencia al apodo que Trump le dio a la senadora Elizabeth Warren.

El intérprete entonces señaló directamente tanto a la organización de los galardones como a Apple, distribuidora de Los asesinos de la luna. "Voy a decir estas cosas, y dar las gracias y todo eso, a los Gotham, bla, bla, bla, a Apple. Pero no tengo ganas de darles las gracias en absoluto después de lo que hicieron. ¿Cómo se atreven a hacer eso?", se quejó.

Esta no es la primera vez que De Niro carga públicamente contra Trump. Ya en 2018, durante la entrega de los Premios Tony, la estrella gritó "que le jodan a Trump" en plan ceremonia. "El presidente es un idiota y no hace nada en lo que podamos confiar o con lo que podamos sentirnos seguros, ni siquiera tiene buenas intenciones; no tiene buenas intenciones. Ese es su papel como presidente: hacer que la gente se sienta bien y positiva. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, esa es su responsabilidad como presidente. Él no tiene nada de eso", declaró en 2019 en el podcast Rumble.