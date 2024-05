Hollywood aplaude la condena a Donald Trump: "Un delincuente convicto"

30 May 2024, US, New York: Anti-Trump protesters hold posters and banners after jury in New York on 30 May found Donald Trump guilty of falsifying business records in a trial over the concealment of hush money payments in the run-up to the 2016 election,

30 May 2024, US, New York: Anti-Trump protesters hold posters and banners after jury in New York on 30 May found Donald Trump guilty of falsifying business records in a trial over the concealment of hush money payments in the run-up to the 2016 election, - Andrea Renault/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sido declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio. El próximo 11 de julio tendrá lugar la lectura de la sentencia y, tras conocerse la noticia, varias estrellas de Hollywood se han pronunciado apoyando la decisión de la justicia.

Robert De Niro, que ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones contra Trump, ha valorado la condena. "Esto nunca debería haber llegado a este punto. No quiero hablar, pero estoy muy molesto por eso. Tengo que decir algo. Este es mi país. Este tipo quiere destruirlo. Está loco", declaró a Variety.

El actor admitió que teme por su seguridad después de haber criticado a Trump en numerosas ocasiones. "Piensas en eso. Me enfada más, pero tengo que tener miedo de que me intimiden. Y por eso digo que no nos va a intimidar. La gente está harta y va a contraatacar. Eso no es lo que hacemos en este país", señaló.

"Hoy sería un buen día para que los miembros del Partido Republicano reflexionen seriamente sobre su devoción hacia un delincuente convicto", tuiteó Steve Martin, mientras que Mark Hamill colgó una foto en la red social en la que se leía la palabra "culpable".

Today would be a good day for the GOP members to engage in serious self-reflection about their devotion to a convicted felon.#trump #verdict pic.twitter.com/J3QCifz3Lq — Steve Martin (@UnrealBluegrass) May 31, 2024

"El candidato republicano a la presidencia es un delincuente convicto", comentó el escritor Stephen King. "¡Todos celebramos la justicia y que nadie esté por encima de la ley!", escribió el actor John Leguizamo.

The Republican candidate for President is a convicted felon. — Stephen King (@StephenKing) May 30, 2024

We are all cheering for justice and that no one is above the law! https://t.co/z5R7tqBvby — John Leguizamo (@JohnLeguizamo) May 30, 2024

La actriz Lynda Carter tuiteó "34 es ahora mi número favorito", en referencia a los cargos por los que ha sido declarado culpable. "El delincuente convicto Donald Trump culpa al juez, al jurado y a Nueva York por haber sido declarado culpable de 34 cargos. Nunca aceptará responsabilidad por sus crímenes. Los estadounidenses no deben permitir que este delincuente vuelva a acercarse a la Casa Blanca", argumentó Barbra Streisand. "Culpable de todos los cargos", agregó Bette Midler.

34 is now my favorite number. — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) May 30, 2024

Convicted felon Donald Trump is blaming the judge, the jury and New York for being found guilty on 34 counts. He will never accept accountability for his crimes. Americans must not allow this felon anywhere near the White House again. https://t.co/UcFfAU3bv5 — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) May 30, 2024

GUILTY ON ALL CHARGES!!!! — bettemidler (@BetteMidler) May 30, 2024

Por su parte, Kathy Griffin compartió un tuit dando las gracias a Stormy Daniels. "La sentencia de Trump brindará al juez Merchant la mayor plataforma en la historia de Estados Unidos para restablecer el Estado de derecho. Sus palabras de ese día reverberarán en los años venideros, si logramos vencer al fascismo que se ha apoderado de un partido y de la Corte Suprema", valoró John Cusack.

The sentencing of Trump will give Judge Merchant the greatest platform in American history to re new re establish the rule of law. His words on that day will reverberate though the years to come - if we succeed in beating the fascism that has taken over a party and the… — John Cusack (@johncusack) May 30, 2024

"Culpable de todos los cargos. Se acercan interferencias electorales, espionaje e incitación a una insurrección", dijo Billy Baldwin, refiriéndose a los posibles cargos adicionales a los que podría enfrentarse el expresidente en el futuro.