Donald Trump imita a los villanos de Stanley Kubrick en la foto de su ficha policial

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para publicar la fotografía policial que le han tomado este jueves en la cárcel del condado de Fulton para pedir donaciones para su campaña electoral. Y las reacciones y memes no se han hecho esperar, apuntando a un notable parecido con la icónica 'mirada Kubrick'.

El ilustre director Stanley Kubrick fue responsable de obras tan aclamadas como El Resplandor, La naranja mecánica o La chaqueta metálica. En ellas, el villano resultaba ser una persona totalmente enajenada y demente. Para retratarlo, Kubrick empleaba un plano frontal o ligeramente picado en el que ellos inclinaban la cabeza levemente hacia adelante mientras miraban de manera desafiante hacia la cámara.

Las redes sociales se han llenado de comparaciones entre la fotografía escogida por Trump y algunos de estos personajes, como el Jack Torrance de Jack Nicholson, el Alex de Malcolm McDowell o el soldado Pyle de Vincent D'Onofrio. La imagen original fue compartida por la usuaria @ChloeNumberIII.

"The Kubrick Stare" is one of director Stanley Kubrick's most recognizable directorial techniques. A method of shot composition where a character stares at the camera with a forward tilt, to convey to the audience that they are at the peak of their derangement pic.twitter.com/qd2XWc3oHU