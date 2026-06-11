Uno de los hijos de Clint Eastwood deja en el aire su retirada del cine: "No lo he oído de su boca" - EASTWOOD
MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -
El pasado mes de mayo, Clint Eastwood cumplía 96 años. El aniversario de su nacimiento no solo inundó las redes de felicitaciones, sino que también reavivó las especulaciones acerca de si el legendario actor y director se había retirado definitivamente, algo que su hijo Kyle Eastwood ya pareció confirmar un año antes diciendo que su padre se había jubilado. Ahora, otro de los hijos del intérprete ha recordado que el propio Eastwood no se ha pronunciado aún al respecto.
"Ya veremos. No lo he oído de su boca, así que no sé cómo se siente", ha manifestado Scott Eastwood en una entrevista concedida a ScreenRant con motivo del estreno de Lucky Strike, película que protagoniza y que llegará a los cines el 2 de octubre.
"Su carrera, en general, ha sido algo digno de admiración, algo que me ha servido de inspiración y que sigue inspirándome", ha asegurado el actor a propósito de su padre. "El trabajo y el talento artístico que ha demostrado tanto dentro como fuera de la pantalla: produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo, actuando. Su obra es increíble", sentenciaba Scott Eastwood, que ha trabajado junto a su padre en películas como Gran Torino, Invictus o Golpe de efecto.
Rod Lurie, director de Lucky Strike, también ha manifestado su admiración hacia el legendario actor. "Lo que tu padre ha hecho por todos nosotros, y no me refiero solo a los directores, es demostrar de lo que somos capaces como seres humanos hasta una edad muy avanzada. Y cuando veo a gente como Clint Eastwood u otros directores, nos sorprende que siguieran dirigiendo hasta los 80 años. Eso te da ganas de seguir logrando metas", aseguraba Lurie.
JURADO Nº 2: ¿LA DESPEDIDA DE CLINT EASTWOOD DEL CINE?
El último título que ha dirigido Eastwood es Jurado Nº 2, cinta protagonizada por Nicholas Hoult que se estrenó el pasado 2024 y que ya se promocionaba como su despedida del cine, a pesar de algunos rumores que sugerían lo contrario. El realizador no confirmó ni desmintió nada al respecto.
"[Jurado Nº 2] es una auténtica obra maestra, sobre todo para alguien de esa edad. Y es realmente algo digno de admirar. Tu padre debería estar en el Monte Rushmore de Hollywood", sentenciaba Lurie.
Clint Eastwood debutó como actor en 1955 con El regreso del monstruo y se convirtió en la estrella del spaguetti western protagonizando la Trilogía del Dolar formada por El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio.
Su filmografía, aunando créditos de director e intérprete, incluye títulos como los ya mencionados Jurado Nº 2, Gran Torino o Invictus, además de otros como Million Dollar Baby, Sin perdón, Mula, Un mundo perfecto, El sargento de hierro, Harry el Sucio, El jinete pálido, Mystic River, El francotirador o Cartas desde Iwo Jima.