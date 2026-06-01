Clint Eastwood cumple 96 años: ¿Está retirado el legendario director y actor? - CONTACTO

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Clint Eastwood ha cumplido 96 años. El nombre de la estrella de Hollywood, mítico responsable de icónicos títulos como Sin Perdón, Los puentes de Madison o Million Dollar Baby ha inundado las redes con motivo del aniversario de su nacimiento, que tuvo lugar el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California. Pero además, la fecha ha hecho resurgir ciertas declaraciones que hiciera su hijo el año pasado apuntando a su retiro definitivo.

"Guardo muy buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora se ha jubilado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en bastantes películas", explicó Kyle Eastwood en una entrevista concedida a France Info en 2025.

Este comentario, sumado a los ya existentes rumores de que Eastwood había dejado de hacer películas y al hecho de que no haya habido noticias de que participe en ningún nuevo proyecto, indican que, efectivamente, a cuatro años de celebrar su centenario, el legendario actor y cineasta está retirado de la industria.

El último título que dirigió Eastwood fue Jurado Nº2, cinta protagonizada por Nicholas Hoult que se estrenó el pasado 2024 y que ya se promocionaba como su despedida del cine, a pesar de algunos rumores que sugerían lo contrario. El realizador no confirmó ni desmintió nada al respecto.

FELICIDADES A CLINT EASTWOOD, "UNA VERDADERA LEYENDA"

Independientemente de si está jubilado o no, son muchas las personas que han querido rendir tributo a Eastwood aprovechando su cumpleaños. "Clint es una auténtica leyenda. Todos debemos valorarlo ahora y hacerle saber lo que sus películas han significado para nosotros. Un artista y cineasta verdaderamente extraordinario", escribió el diseñador de producción Dave Blass en su cuenta de X, antes Twitter, compartiendo además una anécdota de su trabajo con la estrella.

Happy 96th Birthday Clint Eastwood. Here is my only Clint story. We were shooting "Justified" and Clint and his folks came by and said that they wanted to use our "Ava's House" set for a scene for "J.Edgar" they wouldn't do much to the set and, hell it was Clint. Hell yea. We… pic.twitter.com/bxc5avTSQZ — Dave Blass (@DaveBlass) May 31, 2026

Happy Birthday to the iconic Clint Eastwood! pic.twitter.com/eoIEmzatgG — Smith & Wesson Inc. (@Smith_WessonInc) May 31, 2026

Clint Eastwood, the legendary icon, just turned 96.



He’s given us some of the most unforgettable films of all time, directing from behind the camera and often starring in them himself. Masterpieces like Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby, and Changeling are just the… pic.twitter.com/felwwPvhqE — Art Hits Hard (@nightwriter22) June 1, 2026

"¡Feliz 96.º cumpleaños a Clint Eastwood, galardonado con el 39.º premio SAG a la trayectoria! Además de ser un rostro muy conocido en la gran pantalla, también ha tenido una exitosa carrera fuera de ella, ganando los premios a mejor director y a mejor película por Sin perdón y Million Dollar Baby", rezaba una publicación del Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos.

Happy 96th birthday to 39th SAG Life Achievement recipient Clint Eastwood! A familiar face onscreen, he has also had a successful off-camera career, winning Best Director and Best Picture for 'Unforgiven' and 'Million Dollar Baby.' #BOTD pic.twitter.com/cK4l51P9bY — SAG-AFTRA (@sagaftra) May 31, 2026

Eastwood debutó como actor en 1955 con El regreso del monstruo y se convirtió en la estrella del spaguetti western protagonizando la Trilogía del Dolar formada por El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio.

Su filmografía, aunando créditos de director e intérprete, incluye títulos como los ya mencionados Jurado Nº 2, Million Dollar Baby y Sin perdón, además de otros como Un mundo perfecto, El sargento de hierro, Harry el Sucio, El jinete pálido, Mystic River, Gran Torino, El francotirador, Cartas desde Iwo Jima o Invictus.