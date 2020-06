Las 15 frases más legendarias de Clint Eastwood

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Clint Eastwood, una de las leyendas vivas de Hollywood, cumple 90 años. De aspecto duro y mirada profunda, pero con un corazón tierno por dentro, su talento como actor y como director es de un valor incuestionable, protagonizando joyas imprescindibles del séptimo arte y dirigiendo obras maestras.

No hay mejor definición para las palabras "leyenda viva" que Clint Eastwood, cuyo talento como actor y como director le ha encumbrado en el Olimpo de las grandes figuras de la historia del cine.

Nacido el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, su fama vino impulsada con la trilogía de películas del llamado spaghetti western que dirigió Sergio Leone, 'Por un puñado de dólares' (1964), 'La muerte tenía un precio' (1965) y 'El bueno, el feo y el malo' (1966).

Su imagen de tipo duro continuó en los años 70 y 80 al encarnar a uno de los personajes más icónicos del cine: Harry, el sucio. El duro policía criado en las calles al que acompañó durante cinco entregas.

No obstante, su carrera como cineasta ha llegado a ser incluso más alabada que sus trabajos interpretativos, muchos de ellos en sus propias películas. Eastwood estuvo detrás de títulos imprescindibles del cine como 'El sargento de hierro' (1986), 'Sin perdón' (1992), 'Los puentes de Madison' (1995), 'Mystic River' (2003), 'Million Dollar Baby' (2004), 'Cartas desde Iwo Jima' (2006) o 'Gran Torino' (2008), entre otros.

Pese a tener ya nueve decenios tras sus espaldas, Eastwood sigue incombustible, en 2019 estrenó 'Richard Jewell', nominada a un premio Oscar, y en 2018 estrenó dos largometrajes en un mismo año, '15:17 Tren a París' y 'Mula', demostrando que es un profesional que 'morirá con las botas puestas'.

Aquí va repaso a las mejores frases que ha pronunciado frente a las cámaras, una por película, que le han convertido en esa leyenda viva que es hoy.

POR UN PUÑADO DE DÓLARES (1964)

"A mi caballo le molesta la gente que se ríe, se figura que quieren burlarse de él, pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso".

LA MUERTE TENÍA UN PRECIO (1965)

"Dime, ¿no se supone que el sheriff debe ser valiente leal y, sobre todo, honesto? Pienso que necesitáis un nuevo sheriff".

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO (1966)

"El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas".

HARRY, EL SUCIO (1971)

"Sé lo que estás pensando: ¿Fueron cinco tiros o seis? Bien, a decir verdad, con todo este alboroto he perdido la cuenta. Pero siendo ésta una 44 Magnum, el revólver más poderoso del mundo que podría volar tu cabeza, la pregunta que te tendrías que hacer es esta: ¿Me siento con suerte hoy?"

INFIERNO DE COBARDES (1973)

"Alguien dejó la puerta abierta y entraron los perros equivocados".

HARRY, EL FUERTE (1973)

"Un hombre debe conocer sus limitaciones".

EL FUERA DE LA LEY (1976)

"Morir no es forma de vivir".

IMPACTO SÚBITO (1983)

"Venga, alégrame el día".

EL JINETE PÁLIDO (1985)

"Verá, hay muchos pecadores por aquí. No querrá que me marche antes de terminar mi labor, ¿verdad?"

EL SARGENTO DE HIERRO (1986)

"Soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros, capullos".

SIN PERDÓN (1992)

"Cuando matas a alguien no solo le quitas todo lo que tiene, sino también lo que podría llegar a tener".

LOS PUENTES DE MADISON (1995)

"No quiero necesitarte... porque no puedo tenerte".

MILLION DOLLAR BABY (2004)

"Nena, ser dura no es suficiente".

GRAN TORINO (2008)

¿Os habéis dado cuenta que, de vez en cuando, os podéis encontrar con alguien con quién no deberías meteros? Ese soy yo".

MULA (2018)

"La familia es lo más importante. No hagas lo que hice yo, anteponer el trabajo a la familia".