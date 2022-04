El hermano de Chris Rock exige que a Will Smith le quiten el Oscar

28 March 2022, US, Los Angeles: American actor Will Smith poses with his Oscar Best Actor Award at the 2022 Vanity Fair Oscar Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills. Photo: Doug Peters/PA Wire/dpa

El hermano de Chris Rock pide a la Academia de Hollywood que le quite el Oscar a Will Smith. Así lo ha asegurado Kenny Rock en una entrevista en la que también ha revelado que su hermano no aceptó las disculpas ofrecidas por el protagonista de El método Williams tras la agresión ya que no son sinceras.

"Me come por dentro al verlo, porque has visto a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto", declaró el hermano de Chris Rock en una entrevista ofrecida a Los Angeles Times. "Cada vez que veo los vídeos, es como un bucle que sigue repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Mi hermano no era una amenaza para él y no le tuvo respeto. Sencillamente lo menospreció frente a las millones de persona que ven la gala", prosiguió Kenny Rock.

Además, el hermano de Chris Rock también aseguró que le gustaría que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood tomara acciones disciplinarias contra Will Smith: quitarle la estatuilla y vetarle de asistir a futuras ceremonias de los Oscar.

En su entrevista, el hermano del cómico asegura que Chris Rock no sabía que Jada Pinkett Smith padecía alopecia y revela que no se cree las disculpas ofrecidas días después por Smith. "No, no las acepto porque no creo que sean sinceras", afirma puntualizando que de haber querido pedir perdón directamente a su hermano lo hubiera hecho en la misma ceremonia, durante su discurso de aceptación al recoger el Oscar.

Will Smith, por su parte, decidió renunciar a la Academia el 1 de abril después del anuncio del organismo de que iban a abrir investigaciones sobre el incidente y medidas disciplinarias contra el actor.

La Academia, por medio de su presidente, David Rubin, contestó a la renuncia del actor asegurando que continuarán avanzando en los procedimientos disciplinarios. También ha confirmado que tienen una reunión prevista el próximo 18 de abril donde se discutirán las posibles sanciones.