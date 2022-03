Filtrado un vídeo de Jada Pinkett Smith riéndose tras la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

La agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar ha dado la vuelta al mundo, pero un vídeo del incidente no había visto la luz hasta ahora. El clip muestra el incidente desde otro ángulo y la reacción inmediata de Jada Pinkett Smith al bofetón de su marido a Rock.

"Aquí un ángulo que nadie había visto. Mirad la reacción de Jada", se puede leer en el vídeo. El clip, grabado por alguien sentado en lo que parece ser la tercera fila, y publicado por DJ Akademiks revela que Jada Pinkett Smith estaba riéndose justo después del ataque.

Además, en Internet ha empezado a circular otro vídeo que muestra la reacción de Rock tras la bofetada. El presentador parece afectado e incluso en un momento hace un gesto de sorpresa. "Mirad la cara de Chris", reza el clip.

He’s in a deep state of humiliation fr. You can read on his face. will is wrong for this. We love you Chris R ❤️#humillation#SlapChrisRock#ChrisRock#WillSmith#introvert #introverts #introvertmemes pic.twitter.com/gWXOyNGbaO