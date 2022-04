Contundente respuesta de Michael Bay sobre el guantazo de Will Smith a Chris Rock: "Hay bebés muriendo en Ucrania"

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Michael Bay ha dado su parecer sobre el incidente ocurrido en la pasada gala de los Oscar, donde Will Smith propinó una bofetada a Chris Rock. Después de señalar que él ha trabajado con Smith, a quien dirigió en Dos policías rebeldes y su secuela, y sabe que el actor "no es así", ha asegurando que este tema "realmente carece de importancia cuando hay bebés muriendo en Ucrania".

Bay se encontraba promocionado su última película, Ambulance - Plan de huida, protagonizada por Jake Gyllenhall, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González, cuando en una entrevista con Yahoo le preguntaron sobre el altercado de Smith con el cómico.

"He trabajado con él. No es ese tío. Nunca le he visto perder el control de esa manera. Pensé que estaba preparado porque le vi sonreír. He estado en el plató cuando Will se ha metido con la gente y ha bromeado con ella. Fue una bofetada. No un puñetazo", afirmó Bay.

"Es muy bueno en las peleas, está entrenado en eso. Está mal empezar con eso y después de oírle gritar... estaba enfadado", prosiguió el director que, acto seguido, aseguró que toda esta polémica "carece de importancia".

"Hollywood se enfrasca demasiado en sí misma. Hay bebés que están saltando por los aires ahora mismo en Ucrania. Deberíamos estar hablando de eso", respondió Bay zanjando así el tema de la bofetada de Smith.

Precisamente, después de Bad Boys for Life, tercera entrega de la franquicia en la que Michael Bay realizó un breve cameo, Smith iba a protagonizar una cuarta película de la saga junto a su amigo y compañero Martin Lawrence. Un proyecto se ha visto indefinidamente postergado tras el altercado con Chris Rock.

Una de las muchas y severas consecuencias que el bofetón de Smith le ha acarreado al actor que, pese a mostrar su absoluto arrepentimiento por lo sucedido, ha afectado a su trayectoria profesional en la industria cinematográfica de Hollywood. También ha sido paralizado el filme Fast and the Loose para Netflix y el biopic que Apple preparaba sobre la vida de Will Smith.