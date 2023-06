Filtrado el gran villano de Superman: Legacy de James Gunn

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

En sus muchas aventuras, ya sea dentro o fuera de la pantalla, Superman se ha granjeado un buen número de enemigos. Villanos que van desde el astuto Lex Luthor hasta el poderoso Darkseid y que ahora, con James Gunn preparando nuevas hazañas del hombre de acero en la gran pantalla, podrían regresar a los cines. Así, una nueva información sugiere que uno de los más letales enemigos a los que Kal-El se ha enfrentado estará en Superman: Legacy, se trataría ni más ni menos que de Brainiac.

Gunn ya está ultimando los preparativos para arrancar en enero de 2024 el rodaje del filme, que verá la luz en cines el próximo 11 de julio de 2025 como parte de la nueva era del Universo DC en la que trabaja con Peter Safran. La cinta, una de las más esperadas por los fans, será una nueva aproximación del héroe kryptoniano y presentará a una versión más joven del personaje.

Es más, el propio Gunn confirmó que Jimmy Olsen, el amigo y compañero de Clark Kent en el Daily Planet estará en la película con la que relanzará al hombre de acero. Nuevas informaciones aventuran ahora a que Brainiac, uno de los enemigos más formidables del kryptoniano también estará presente en Legacy.

Según han comentado los periodistas DanielRPK y Umberto Gonzalez en Twitter, este infame villano alienígena de aspecto humanoide, que fue creado por Al Plastino y Otto Bender en 1958 para el número 242 de Action comics, estará en la cinta escrita y dirigida por James Gunn. Claro que por el momento, no hay indicios o confirmación alguna de que esto vaya a ser así, aunque de darse el caso, su elección no resultaría en absoluto sorprendente.

