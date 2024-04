Henry Cavill sigue empeñado en ser James Bond

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Henry Cavill sigue decidido a acumular más y más franquicias. Tras haber sido ya Superman en el Universo Extendido DC de Zack Snyder o Geralt de Rivia en la serie de The Witcher y ser elegido como protagonista para el remake de Los Inmortales y el salto al cine de Warhammer 40.000, el británico no ceja en su empeño de encarnar a James Bond, el agente 007 en la gran pantalla.

El suyo es uno de los muchos nombres que vienen sonando desde que hace años Daniel Craig anunciara su salida de la saga. Y aunque no parece que ese sueño se vaya a hacer realidad en un futuro cercano, el intérprete ha declarado que su papel en la cinta de espías The Ministry of Ungentlemanly Warfare sin duda le acerca al personaje.

"Sí, parece un buen primer paso, ¿verdad?", dijo Cavill en The Rich Eisen Show, cuando le preguntaron si ayudaba a su causa en pos del papel de 007 el interpretar a Gus March-Phillipps, fundador del precursor del Servicio Aéreo Especial, el mítico SAS del ejercito británico. "Estoy seguro de que Ian Fleming escribió James Bond pensando en muchas historias, en muchos personajes, pero, según tengo entendido, Gus March-Phillipps fue una de las influencias más fuertes", explicó.

Con todo, y pese a haber demostrado interés en encarnar a 007 en anteriores ocasiones, el intérprete se muestra cauto respecto a si ese papel está aún a su alcance. "Todo lo que tengo son rumores. La misma información que tú tienes. Tal vez soy demasiado viejo ahora. Tal vez no lo soy. Depende de Barbara Broccoli y Mike Wilson", declaró.

No obstante, el gran favorito para tomar el testigo de Craig es Aaron Taylor-Johnson, quien, según The Sun, ya habría recibido una propuesta formal para ser el nuevo James Bond.

La próxima vez que Cavill aparecerá en la gran pantalla será en la mencionada cinta de Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que llega a los cines estadounidenses este 19 de abril. Además, el actor protagonizará el nuevo reboot de Los inmortales (Highlander), así como la adaptación de Warhammer 40.000, que también produce.

El que fuera el Superman del Snyderverse podría dar además el salto al Universo Cinematográfico Marvel. Los rumores apuntan a que podría hacer su debut en el UCM en Deadpool y Lobezno, interpretando a una variante de Logan.