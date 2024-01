Henry Cavill mata nazis en el tráiler de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, lo nuevo de Guy Ritchie

Henry Cavill mata nazis en el tráiler de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, lo nuevo de Guy Ritchie - LIONSGATE

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Henry Cavill es el protagonista de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial dirigida por Guy Ritchie y basada en una historia real. El que fuera protagonista de The Witcher y el más reciente Superman de DC vuelve a rodar con el cineasta a cuyas órdenes estuvo ya en Operación U.N.C.L.E, filme de espías de 2015, en esta cinta basada en hechos reales que lanza su primer tráiler.

En The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Cavill da vida a un soldado de élite que se lanza a la cazada de los nazis como miembro de la Dirección de Operaciones Especiales una unidad secreta fundada por Winston Churchill con la colaboración del novelista Ian Fleming, creador de James Bond, para realizar misiones de espionaje, sabotaje y reconocimiento militar contra las Potencias del Eje.

El guión del filme, que firma el propio Guy Ritchie junto a Arash Amel, Eric Johnson y Paul Tamasy está basado en el libro homónimo del corresponsal de guerra e historiador, Damien Lewis, publicado en 2014 sobre este grupo de agentes secretos que también eran conocidos como Churchill's Secret Army (el ejercito secreto de Churchill).

El adelanto arranca con el personaje de Henry Cavill, Gus March-Phillipps, un soldado británico que bajo arresto es trasladado ante un mando superior. Este tiene la idea de reclutarlo como parte de un servicio de operaciones especiales encargado de realizar operaciones encubiertas en territorio ocupado por los nazis.

"Si vamos a hacer esto necesitaré a mi propio equipo", le dice Gus sin dudar en sumarse a la misión. Es entonces cuándo el clip muestra a los miembros que formarán el variopinto grupo de valientes a los que March Phillipps liderará para intentar socabar el poder militar y territorial de los nazis en unos años en los que avance de la Alemania de Hitler era imparable.

Sin embargo, su primera misión una misión será de lo más peligrosa, puesto que se trata de una encomienda extraoficial. Por lo que más allá de sus extraordinarias habilidades en combate, este ejército de de élite no contará con ningún tipo de respaldo. Y, en caso de fracasar "Inglaterra será condenada de por vida a estar bajo la suela de los alemanes", espeta su reclutador.

The The Ministry Of Ungentlemanly Warfare también cuenta en su reparto con Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer y Hero Fiennes Tiffin. Eiza González, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Cary Elwes, Fisher Stevens, Roger Snipes, Danny Sapani, Freddie Fox, Carlos Bardem, Olaf Kayhan, Mert Dincer y Ethel von Brixham, completan el reparto de la película producida por Jerry Bruckheimer y en la que el propio Lewis ejercerá como productor ejecutivo.

Mientras que The Ministry Of Ungentlemanly Warfare tiene previsto su estreno en Estados Unidos para el próximo 19 de abril, en España llegará de la mano de Amazon Prime Video, aunque se desconoce la fecha exacta de lanzamiento.