¿Hay escena post-créditos en Uncharted, la película de Tom Holland?

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Uncharted, la esperada adaptación de la mítica saga de videojuegos protagonizada por Tom Holland. El filme dirigido por Ruben Fleischer funciona como una historia de origen de la franquicia de Naughty Dog, presentando la historia de origen de un joven Nathan Drake y su primera aventura, en la que conoció a su mentor y amigo Victor Sullivan (Mark Wahlberg). Un filme que aspira a ser la piedra fundacional de una futura saga y ante el que surge una gran pregunta: ¿Hay escenas post-créditos en Ucharted?

Aunque son ya casi tradición en las películas de superhéroes (y casi religión en las películas del Universo Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de los filmes basados en pesonajes de las grapas. Las secuencias extra ya se usan en filmes de otros muchos géneros (como las sagas Fast and Furious, The Conjuring, Toy Story o recientemente Matrix) e incluso algunas series de televisión como Westworld o The Mandalorian y El libro de Boba Fett las ficciones de Star Wars.

Y, en el caso de Uncharted, la película protagonizada por Tom Holland se suma a esta lista y que efectivamente y sí, la cinta cuenta con no una, sino dos escenas extra tras el final del filme. Sin entrar a revelar el contenido de estas dos escenas, hay que destacar que la primera de ellas, muy breve, llega justo después del desenlace la de la aventura.

Para la segunda, en cambio, hay que esperar a la primera parte de los títulos de crédito. Es entonces cuando se muestra una secuencia que adelanta el que puede ser el futuro de la saga Uncharted en el cine... si es que el público responde en taquilla. Una secuencia que, además, hará las delicias de los amantes de la franquicia de videojuegos.

Así que, tras vivir casi dos horas de trepidante aventura por varios continentes, los espectadores tendrán que tener un poco de paciencia y aguantar en sus butacas para sorprenderse de nuevo con lo que el destino puede deparar a Nathan y Victor.