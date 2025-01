"¿Y quién coño es Harrison Ford?"

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Con una extensa filmografía a sus espaldas, Harrison Ford es, desde hace décadas, una consolidada estrella de Hollywood. No obstante, como es lógico, esto no siempre fue así, e incluso cuando ya había encarnado por primera vez algunos de sus papeles más icónicos, como Han Solo o Indiana Jones, muchos en la industria cinematográfica todavía no habían oído hablar de él. Así, tal y como ha revelado Ridley Scott, en su momento hubo quien le preguntó quién era el actor que iba a protagonizar Blade Runner.

"Harrison Ford no era una estrella. Acababa de terminar de pilotar el Halcón Milenario en La guerra de las galaxias. Recuerdo a mis financieros diciendo: '¿Quién coño es Harrison Ford?' Y yo les dije: 'Lo vais a descubrir'. Así que Harry se convirtió en mi protagonista", ha explicado el cineasta en declaraciones a GQ.

Cuando Blade Runner llegó a los cines, en 1982, Ford ya había dado vida a Han Solo en las dos primeras entregas de Star Wars, La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza y La guerra de las galaxias. Episodio V: El imperio contraataca (así como en el infame especial navideño) y se acababa de estrenar En busca del arca perdida, que supuso su primera aparición como Indiana Jones. Más adelante, el actor retomaría ambos papeles en futuras películas de las dos populares sagas.

Inspirada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, Blade Runner sigue al personaje de Ford, Deckard, un miembro del cuerpo de policía de una distópica ciudad de Los Ángeles cuyo cometido es rastrear a los replicantes, seres artificiales con apariencia humana. No obstante, el policía acaba enamorándose de una de los androides.

"Pasé cinco meses con un escritor muy bueno, Hampton Fancher, que realmente había escrito una obra de teatro adaptada de [la novela] ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Así que leí el libro y me pareció que había 90 historias en las primeras 20 páginas y pensé: 'Es demasiado complejo...'.", expresó Scott.

"Pero me senté con Hampton y le dije: 'Has escrito una historia preciosa que tiene lugar en un apartamento. Es una historia interna en la que un 'cazador' se enamora de su presa. Me encanta tu cadencia, me encanta el ritmo de tus diálogos, me encanta la idea. Quiero ver qué pasa cuando salga por la puerta'", recordó el cineasta.

Ford volvería a encarnar a Deckard de la mano de Denis Villeneuve en 2017 con Blade Runner 2049, secuela en la que compartiría protagonismo con Ryan Gosling