Red Hulk revienta la Casa Blanca en las nuevas imágenes de Capitán América: Brave New World

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World aterrizará en los cines el 14 de febrero. Mientras se acerca la fecha de estreno, Marvel ha lanzado un nuevo y bestial adelanto en el que Red Hulk (Harrison Ford) revienta la Casa Blanca en un estallido de pura furia.

Se trata de un spot televisivo que comienza con el presidente Ross dejando a un lado sus diferencias con Sam Wilson (Anthony Mackie), ahora que este ha sucedido a Steve Rogers como Capitán América. "Coopere conmigo, Sam. El país lo necesita", le pide Ross.

Sin embargo, el alado héroe no puede evitar echarle en cara haber disuelto a los Vengadores. "Pero he cambiado. Realmente he cambiado", argumenta Ross mientras las imágenes muestran cómo contempla, a través del reflejo en un ventanal de su despacho en la Casa Blanca, su violenta transformación en Red Hulk.

Who will cross the line? Get tickets now and experience #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in theaters February 14. https://t.co/cIiKY5GuT5 pic.twitter.com/qTdV98Mb3r