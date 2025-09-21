El final de El refugio atómico explicado: ¿Logra ((SPOILER)) salir al exterior?

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

El refugio atómico, la nueva serie de los creadores de La casa de papel en la que un puñado de multimillonarios se cobijan en un complejo subterráno de búnkeres de lujo tras el estallido de la Tercera Guerra Mundial, ya está en Netflix. La primera temporada de la ambiciosa producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, compuesta de ocho capítulos, culmina con un último episodio cargado de acción que deja varias muertes importantes... y una gran duda en el aire.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras revelar al inicio de la serie, concretamente al final del primer capítulo, que realmente no se ha desatado la Tercera Guerra Mundial y que todo es un engaño orquestado para intentar desfalcar a los ricos entre los ricos, una colosal estafa a gran estafa orquestada por Minerva (Miren Ibarguren) y su singular equipo de compinches de Kimera, la serie muestra en el resto de entregas como la tensión entre los huéspedes del refugio, entre los que hay dos familias con muchas rencillas y secretos ocultos, y también entre los refugiados y la organización... va en aumento.

El punto crítico llega cuando Max (Pau Simon) urde junto a Asia (Alícia Falcó) un plan para provocar cortociruitos y hacer que Roxán, la IA que controla todos los mecanismos del refugio, colapse y poder así acceder a las zonas prohibidas para los huéspedes que dan acceso a la escalera que sube hasta el exterior. Su intención es salir fuera para pedir ayuda médica y conseguir una máquina de diálisis que salve la vida de Mimi (Agustina Biso) la esposa de Guillermo (Joaquín Furriel) el padre de Asia.

Pero finalmente la mujer, tras protagonizar una rocambolesco encuentro íntimo con la abuela de Asia cargado de morfina, sexo y alcohol, muere. Asia consigue comunicarse con Max, pero aunque Mimi ya está muerta, el joven decide seguir adelante con su plan y salir al exterior pese a que, según les han hecho creer desde su llegada al búnker, fuera se ha desatado el holocausto nuclear y el calor y los niveles de radiación son letales.

"Voy a salir. Y no es por esa máquina ni por Mimi. Es por mí. El reencuentro con mi familia ha sido demoledor, para mí hay más esperanza fuera que dentro de este búnker aunque haya 3.000 grados", explica el personaje de Simon. Una confesión desgarradora que Asia responde con otra al reconocer que se ha enamorado de él, del que fuera novio de su hermana y que fue responsable de su muerte al conducir borracho el coche en el que tuvieron un terrible accidente.

"He tenido que terminar en este agujero para darme cuenta de que no tengo que huir de ti, tengo que correr hacia ti", dice la joven re reconoce que "tiene que estar muy loca o muy enamorada para ser feliz el día del fin del mundo". "Eres lo más bonito que queda en el mundo Asia. Ahora tengo que salir, pero escúchame bien: si hay vida ahí fuera, te prometo que volverá a buscarte", responde Max. "Más te te vale, proque si no... saldré yo a buscarte", apostilla Asia.

Entonces Máx se pone el traje antirradiación y sube al ascensor justo antes de que Yako, un fornido miembro de seguidad de Kimera con el que Max ya había tenido más encontronazos, intente de nuevo interceptarlo sin éxito. A pesar de que dispara contra la mampara del elevador, Max sube hasta la compuerta que da acceso al exterior y consigue abrirla. El intenso brillo del sol ilumina su rostro a traves del casco del traje protector... y así termina la primera y hasta ahora única temporada de El refugio atómico.

La serie, que todo indica que si el público responde tendrá una nueva entrega, deja así en el aire el destino de Max y lo que se encuentra fuera de Kimera Underground Park. Y aunque todo hace pensar que la situación real no será tan grave como Minerva y su equipo les han hecho creer, de hecho algunas imágenes en capítulos anteriores muestran que el embalse sobre el que se construyó el refugio sigue siendo un hogar apacible, no hay que olvidar que la situación intrnacional era, sí, de enorme tensión.

En todo caso, habrá que esperar a los posibles nuevos capítuos -renovación mediante- para saber si Max cumple con su promesa y, al descubrir que les han mentido y están siendo víctimas de una estafa a gran escala, regresa a buscar a Asia.