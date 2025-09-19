¿Quién Es Quién En El Refugio Atómico? Guía De Personajes De La Serie De Netflix- NETFLIX

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

El refugio atómico ya está disponible en Netflix. La nueva serie lo de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de La Casa de Papel, sigue a un grupo de familias adineradas que invierten su riqueza en salvarse del inminente fin del mundo, comprando una plaza en un búnker de lujo donde refugiarse cuando todo estalle.

A lo largo de sus ocho episodios, la serie presenta varios personajes, poniendo el foco de la historia tanto en los multimillonarios refugiados, que llevan consigo heridas y rencores del pasado, como en los trabajadores de las instalaciones, que tienen sus propias motivaciones.

Esta es la lista de los personajes principales de El refugio atómico y los intérpretes que los encarnan:

MIREN IBARGUREN ES MINERVA

Miren Ibarguren (Aída, Aquí no hay quien viva) da vida a Minerva, la mujer al cargo de Kimera Park Underground, que dirige el búnker con mano férrea, estableciendo desde el principio su posición de poder respecto a los ricos que se creen que, por haber pagado, deben ser servidos y atendidos en todo.

ÁLEX VILLAZÁN ES CIRO

El genio detrás de muchas de las maravillas (y potenciales horrores) de Kimera no es otro que Ciro, el hermano de Minerva, a quien da vida Álex Villazón, actor al que se ha podido ver en series como Alma o Caronte o en títulos como Mientras dure la guerra.

PAU SIMON ES MAX

La serie comienza presentando a Max, un joven que entra al búnker tras cumplir condena en prisión por el homicidio involuntario de su novia, que murió en un accidente de coche en el que él conducía ebrio y drogado. El personaje está encarnado por Pau Simon.

CARLOS SANTOS ES RAFA

El ganador de un Goya Carlos Santos (El hombre de las mil caras, Cuéntame cómo pasó) interpreta a Rafa, el padre de Max y marido de Frida, un hombre aparentemente fuerte al que amenazan con derrumbar el desprecio de su familia y la crisis en la superficie.

NATALIA VERBEKE ES FRIDA

Natalia Verbeke (Doctor Mateo, El hijo de la novia) da vida en la ficción de Netflix a Frida, la madre de Max y mujer de Rafa que, como el resto de su familia, arrastra sus propios problemas.

MONTSE GUALLAR ES VICTORIA

Para completar la disfuncional familia Varela se encuentra el personaje que encarna Montse Guallar (Cuéntama cómo pasó, Nacho). Victoria, madre de Frida y abuela de Max, se presenta como una mujer fuerte, poco dispuesta a ceder ante nada ni nadie.

JOAQUÍN FURRIEL ES GUILLERMO

Cabeza de la familia Falcom, con la que los Varela tenían anteriormente muy buena relación, Guillermo es un hombre que de repente se ve encerrado en un búnker con aquel al que considera asesino de su hija Ane, Max. Está interpretado por el actor argentino Joaquín Furriel (Cien años de perdón, Taxi a Gibraltar).

ALICIA FALCÓ ES ASIA

Alicia Falcó (Cuéntame cómo pasó, Atasco) da vida a Asia, hija menor de Guillermo y hermana de la fallecida novia de Max, a quien todavía guarda rencor por el accidente.

AGUSTINA BISIO ES MIMI

Encarnada por Agustina Bisio, Mimi se presenta como la segunda mujer de Guillermo tras el fallecimiento de la primera (poco después de la muerte de Ane), pero pronto se hace patente que su posición en la familia Falcom es algo precaria.

ENRIQUE ARCE ES OSWALDO

Aunque no se presenta desde el primer episodio, el personaje de Enrique Arce (La casa de papel, Matices), Oswaldo, resulta fundamental para la trama. Este es el gestor de la empresa de Guillermo y tiene un papel muy importante que jugar aunque se encuentre fuera del búnker.