¿Habrá Más Películas De Los Juegos Del Hambre Tras Amanecer En La Cosecha? Mandamás De Lionsgate Responde - LIONSGATE

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Con casi 270 millones de dólares recaudados en taquilla tras su estreno el viernes pasado, Amanecer en la cosecha ha firmado el cuarto mejor estreno de la franquicia de Los juegos del hambre. Y aunque por el momento no hay más libros de la saga escrita por Suzanne Collins pendientes de adaptarse, desde Lionsgate aseguran que, en cuanto la autora se ponga manos a la obra con otra entrega, llevarlo a la pantalla será su prioridad número uno.

"Tenemos un respeto absoluto por Suzanne como creadora", afirma Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Le he dicho que, cuando esté lista para que lea algo más, lo dejaré todo y viajaré a cualquier parte del mundo para poder leerlo. Y me sentaré pacientemente a esperar esa llamada", asegura.

"Los fans nos han dejado muy claro a todos que hay otras historias que les encantaría leer y ver. Ya veremos si alguna de ellas inspira a Suzanne para que se anime a escribirla", sostiene Fogelson. Publicado en 2025, el libro de Amanecer en la cosecha vendió un millón y medio de ejemplares en su primera semana, convirtiéndose en el lanzamiento literario más exitoso de la saga.

Su adaptación a la gran pantalla ha contando con un mejor arranque en cines que su predecesora, Balada de pájaros cantores y serpientes, y todo apunta a que superará con creces el desempeño total en taquilla del filme, que se quedó a las puertas de alcanzar los 350 millones. Fogelson recuerda aquella precuela, que relataba la historia de origen del presidente Snow, como "un reto difícil de abordar" al no contar con "el gran espectáculo de los Juegos del Hambre como eje central de la trama".

LA CLAVE DEL ÉXITO DE AMANECER EN LA COSECHA, SEGÚN ADAM FOGELSON

Esta nueva entrega traslada su trama 24 años antes de la primera película para mostrar los Juegos en los que participó Haymitch y que le llevaron a convertirse en el mentor de Katniss y Peeta. Es por ello que, asegura Fogelson, confiaban en que "una historia como esta", que trajera de vuelta la letal competición a la gran pantalla, "podría reavivar el interés de una forma excepcional".

"Por eso decidimos invertir como lo hicimos, tanto en el plan de producción como en el reparto", asegura el directivo de Lionsgate, explicando que "había muchas señales de que, si se ofrecía al público una historia como esta, estaría dispuesto a volver en gran número". Esta confianza se tradujo en dotar a la película de un presupuesto de 150 millones de dólares (50 millones más que su predecesora).

"Todo parte de que Suzanne decidió contar una historia que el público, sin duda, estaba deseando ver, centrada en un personaje que al público le encantaba y sobre el que estaban deseando saber más", asegura Fogelson, alabando el trabajo del equipo responsable del filme y destacando su "excepcionalmente confeccionado" reparto.