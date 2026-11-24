Amanecer en la cosecha eliminó escenas clave de Haymitch y Maysilee: ¿Habrá versión extendida? - LIONSGATE

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha ya se ha estrenado en cines y, como suele ocurrir con sagas basadas en libros, los fans del material original no han tardado en hacer notar la ausencia aspectos de la trama que consideran importantes para la historia. Su director, Francis Lawrence, ha respondido a las críticas, revelando que algunas escenas llegaron a grabarse pero se descartaron del montaje final. Además, McKenna Grace, que interpreta a Maysilee Donner, ha descrito al detalle una de estas secuencias eliminadas.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En una entrevista con Bustle, Lawrence abordó estos cambios respecto al material original, argumentando que determinadas escenas "no aportaban nada en cuanto a los personajes o la temática". En una de ellas, Haymitch (Joseph Zada) se enfrenta a un muto de puercoespín gigantesco, mientras que en otra Maysilee y él discuten después de acabar con tres Vigilantes de bajo rango que encuentran en la arena trabajando como conserjes.

"Esa secuencia de los conserjes... La rodamos, pero hubo mucho debate al respecto. Al principio, cuando proyectamos la película para algunas personas, esa secuencia estaba incluida", revelaba el cineasta. "Probablemente hay un tramo de entre cinco y diez minutos relacionado con el puercoespín, que quizá la gente recuerde, y una pequeña pelea tras la escena de los conserjes. Todo eso se eliminó", confirma, añadiendo que cabe la posibilidad de que vean la luz algún día en una recopilación de escenas eliminadas o incluso en una versión extendida del filme.

No obstante, el cineasta ya dejó claro en una entrevista con BAFTA que no está dispuesto a que vea la luz el primer montaje que se hizo de la película, que duraba 4 horas y 12 minutos. Lawrence explicó que, aunque la mayor parte del material eliminado se corresponde con pausas y momentos intrascendentes, sí que hubo "algunos cortes de secuencias, así que habrá escenas eliminadas con metraje adicional".

MCKENNA GRACE EXPLICA CÓMO ERA UNA ESCENA DESCARTADA DE SU PERSONAJE

En una entrevista con Collider, McKenna Grace hizo alusión precisamente a la escena en la que su personaje y el de Joseph Zada matan a los Vigilantes. "Quitaron un día en la arena en la película; había más días en el libro", comienza explicando la actriz.

"Era una escena que me encantaba en la que mato a un Vigilante, que sí que rodamos. Había toda una persecución, corríamos por el bosque, acabábamos en un claro y Joe [Joseph Zada] y yo nos gritábamos y nos peleábamos", recuerda Grace, explicando que finalmente no se incluyó porque no había tiempo suficiente en la película para "reparar el conflicto" entre Maysilee y Haymitch.