Archivo - El obsceno cubo de palomitas de Deadpool y Lobezno compite con Dune 2 - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

El futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico Marvel continúa generando interrogantes, especialmente a la espera de los acontecimientos relatados en Vengadores: Doomsday y en la futura Secret Wars. Aunque algunos superhéroes están siendo interpretados por otros actores, hay otros que resulta difícil imaginar en manos de otros. Es el caso de Ryan Reynolds con el mercenario bocazas.

Reciente, The Hollywood Reporter informó de que el actor canadiense acababa de firmar con una nueva publicista, Kelly Bush Novak, quien representa también a su esposa, Blake Lively. Esta noticia no tendría nada de extraño si no fuera porque la revista señaló en el mismo texto que el intérprete "tiene otra película de Deadpool en camino tras el éxito en taquilla de Deadpool y Lobezno en 2024".

Muchos fans y medios han interpretado esa frase como que Ryan Reynolds prepara la cuarta entrega en solitario del mercenario bocazas. Sin embargo, esa información hay que tomarla con matices. Sí, ha estado sobre la mesa que el canadiense retome su personaje en la Fase VII del UCM, pero no necesariamente con una entrega en solitario.

LOS PLANES DE RYAN REYNOLDS PARA DEADPOOL

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya confirmó el año pasado que había mantenido conversaciones con Reynolds sobre el futuro del superhéroe. Por su parte, el actor reveló que estaba trabajando en un nuevo proyecto relacionado con Deadpool, aunque aclaró que no se trataba de una aventura a solas, sino de una historia coral.

Tiene su lógica que la compañía dirigida por Feige quiera que el mercenario bocazas siga explorando una realidad alejada del universo de los X-Men de Fox, muchos de los cuales aparecerán en Doomsday, como es el caso del icónico Profesor X de Patrick Stewart, con el que el actor británico se despedirá póstumamente del cine.

El hecho de que Deadpool sea muy consciente del multiverso y que rompa la cuarta pared cada dos por tres permite que Marvel Studios pueda jugar con ello. Eso permitiría que Reynolds siga encarnando al superhéroe fan de las chimichangas.

Por lo pronto, queda por ver si el mercenario bocazas aparecerá en Doomsday. No está confirmada oficialmente la presencia de Ryan Reynolds en la cinta de los hermanos Russo. No obstante, son muchos los rumores que apuntan a que tanto el canadiense como Hugh Jackman como Lobezno sí que reaparecerán en la cinta, que llegará a los cines el 17 de diciembre.