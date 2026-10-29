Chris Pratt ya está listo para Super Mario 3 - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su desenlace, Super Mario Galaxy: La película parecía adelantar una tercera entrega de la franquicia con sus dos escenas post-créditos, aunque Universal todavía no ha dado luz verde oficialmente. Chris Pratt quien pone voz en la saga de animación a Mario, ha actualizado el estado del proyecto.

Según le ha revelado Pratt a ScreenRant, aún no han vuelto al estudio de grabación y, de momento, siguen trabajando en el guion, pero dispuesto para rodar en cuanto lo llamen. "No, todavía no, pero estoy muy agradecido. Son increíbles y, en cuanto quieran contar conmigo de nuevo, estaré encantado de volver", expresó.

"Creo que probablemente ahora mismo están tratando de decidir cómo será la historia", añadió la estrella de la saga Guardianes de la Galaxia y la serie La lista final. Por otra parte, el pasado mayo dejó caer al medio que la tercera película de Super Mario podría llegar en 2029.

A pesar de que la historia de la tercera entrega aún está en desarrollo, las escenas post-créditos de Super Mario Galaxy: La película apuntaban al regreso de Fox McCloud (Glen Powell), que volvía a su mundo tras escoltar a Bowser (Jack Black) y Bowser Jr. (Benny Safdie) hasta prisión, y presentaban a la princesa Daisy, quien frustraba un nuevo robo de Ukiki en la Galaxia Gateway.

LA PRINCESA DAISY PODRÍA SER CLAVE EN SUPER MARIO 3

La posible incorporación de ambos personajes abre nuevas vías para ampliar el universo cinematográfico de Mario. Asimismo, la presentación de Daisy en la escena post-créditos sigue la misma estrategia que la primera película de Super Mario Bros. empleó para introducir a Yoshi, que después tuvo un papel destacado en la segunda entrega como aliado de Mario y Luigi.

Todo indica que Daisy también será importante en la tercera entrega, especialmente por su relación con Luigi, de quien ha sido el interés amoroso en numerosos videojuegos de Nintendo. Sin embargo, el anuncio de la nueva película podría producirse en marzo de 2027, coincidiendo con el Día de Mario. Esta posibilidad se basa en el precedente de Super Mario Galaxy: La película, anunciada por Illumination en marzo de 2024, casi un año después del estreno de Super Mario Bros.: La película, en abril de 2023. La primera entrega recaudó más de 1.360 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la segunda ya ha superado los 1.000 millones.

De cara a esta nueva entrega, se espera que, además de Pratt, quien interpreta a Mario, Charlie Day y Anya Taylor-Joy retomen sus respectivos papeles como Luigi y Peach, al igual que Keegan-Michael Key y Jack Black como Toad y Bowser. También aumenta la curiosidad por saber quién podría interpretar a la princesa Daisy.