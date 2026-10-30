Walton Goggins termina de rodar la temporada 3 de Fallout y le dice adiós a la serie: "Te echaré de menos, California"

Walton Goggins termina de rodar la temporada 3 de Fallout y se dice adiós a la serie: "Te echaré de menos, California" - PRIME VIDEO
MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -
Tras terminar de rodar sus escenas para la tercera temporada Walton Goggins se ha desprendido de las prótesis del Necrófago, el personaje al que da vida en Fallout. El actor ha compartido una publicación en sus redes sociales despidiéndose de la República de Nueva California, lo que ha dejado a muchos fans preguntándose si acaso esta entrega de la serie será la última... o si es su personaje el que no regresará.
"Acabo de quitármelo por última vez... Temporada 3... Joder, qué bien me siento. Ojalá esta carretera o esta canción no terminaran nunca. Te echaré de menos, California... hasta la próxima. #Fallout", reza el post que ha compartido Goggins vía Instagram, donde parece hacer referencia a haberse desprendido de sus prótesis para meterse en la piel de su desfigurado personaje.
En el vídeo que ha compartido, Goggins aparece conduciendo por el desierto, con la capota de su coche bajada mientras suena la canción Ramble On de Led Zeppelin. "Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go" ["Gracias, os agradezco mucho esta estancia tan agradable, pero ahora es hora de que me vaya"], recita Goggins al ritmo de la canción.
¿SE HA DESPEDIDO WALTON GOGGINS DE FALLOUT DEFINITIVAMENTE?
Esta alusión a haberse quitado las prótesis del Necrófago "por última vez" ha dejado a algunos fans preguntándose si acaso esta era la forma de Goggins de despedirse de Fallout de forma definitiva. Aunque el actor haya terminado de filmar sus escenas, la serie continúa el rodaje de su tercera temporada, que aún no cuenta con fecha de estreno en Prime Video.
Por tanto, queda esperar para saber el destino de The Ghoul en los nuevos episodios. La serie, basada en la saga homónima de videojuegos postapocalípticos, renovó para una tercera entrega en mayo de 2025, antes del estreno de su temporada 2. Por el momento, el futuro de la ficción está aún en el aire, pues no se ha cancelado pero tampoco renovado por otra entrega más.
La temporada 3 de Fallout contará con el regreso de Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias y Frances Turner, además de con las incorporaciones de Aaron Paul, Manny Jacinto, Emily Mortimer y Thomasin McKenzie.