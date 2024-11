MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Han pasado diez años desde que Keanu Reeves encarnara por primera vez al ya legendario asesino John Wick. Y aunque el final de la cuarta entrega de la franquicia no auguraba precisamente futuras aventuras para el personaje, hace unos meses unos rumores apuntaban a que el quinto filme sería una realidad. Pese a que el proyecto no ha sido anunciado oficialmente, las recientes declaraciones de los productores resultan esperanzadoras para los fans de la saga.

"Me encantaría un John Wick 5 y averiguar cómo es esa película y cuál es la historia y cómo llevamos la franquicia al siguiente nivel. Creo que pusimos el listón muy alto en la 4", ha expresado la productora Erica Lee en una entrevista concedida a ScreenRant. "Creo que para que todo salga bien, tiene que ser una gran idea y las estrellas tienen que alinearse, y hay mucha presión para que salga bien. Eso es lo que más me ilusiona, emociona y preocupa", señala.

Conviene recordar que la cuarta entrega de John Wick terminaba con la supuesta muerte del personaje principal. No obstante, Lee mencionaba enigmáticamente que eso era "subjetivo". "Tal vez no haya nada en esa tumba", ha dejado caer, añadiendo que ella, como productora, sin duda espera que haya más.

Por otro lado, el productor David Leitch, que dirigió la primera entrega junto a Chad Stahelski se mostró abierto a la posibilidad de volver a ponerse tras las cámaras en una nueva película. "Yo digo que nunca digas nunca. Soy tan fan de ese personaje y quiero tanto a John, y me encanta trabajar con Keanu y sería increíble. Pero, de nuevo, no pienso en ello a menudo, pero si lo hiciera, por supuesto que sí. Si fuera la historia adecuada y yo fuera la persona adecuada para contarla, claro", ha explicado.

En todo caso, e independientemente de una quinta entrega, los fans podrán volver a sumergirse en el universo de John Wick con el estreno del spin-off Ballerina, que llegará a las salas el 6 de junio de 2025 y está protagonizado por Ana de Armas en el papel de una joven asesina. Además, ya está en desarrollo una precuela de animación que explorará el pasado de John Wick antes de los eventos que le condujeron a abandonar su vida como asesino a sueldo.

Pero eso no es todo, porque un spin-off sobre Caine, el personaje al que interpreta Donnie Yen en la cuarta entrega ya está en preproducción. Y precisamente el final de John Wick 4 es el punto de partida de Under the High Table, la nueva serie creada por Robert Levine que explorará las disputas en la Mesa Alta tras la partida del protagonista, cuyo intérprete, por el momento, participa únicamente como productor ejecutivo.