Glorioso tráiler de Ballerina: Ana de Armas conoce a John Wick y cercena cuellos en el salvaje spin-off

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

El universo John Wick se expandirá con Ballerina, spin-off protagonizado por Ana de Armas. Los fans ya han podido ver el tráiler de la cinta, que llegará a los cines el 6 de junio de 2025.

"¿Te gusta bailar? Conozco una escuela en la que enseñan a los bailarines. Puedo llevarte si quieres", le dice Winston (Ian McShane) a la protagonista, Eve, cuando es todavía una niña. La joven aparece ya de adulta, entrenando y preparándose para ser una asesina.

Después se puede ver a Eve llegando a The Continental, el hotel para sicarios que ya apareció en John Wick, y reencontrándose con Winston.

"No tienes ni idea de en qué te has metido", afirma Pone (Norman Reedus). "Mataron a mi padre. Esto no terminará hasta que acabe con ellos" advierte Eve. Además, el adelanto muestra el encuentro entre Eve y el mismísimo John Wick, encarnado de nuevo por el no menos mítico Keanu Reeves. "¿Cómo empiezo a hacer lo que tú haces?", pregunta ella. "Parece que ya has empezado", contesta él.

Además de los mencionados actores, el reparto también cuenta con Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick y Catalina Sandino Moreno, entre otros.

La saga comenzó en 2014 con John Wick (Otro día para matar), codirigida por Chad Stahelski y David Leitch. Posteriormente, Stahelski asumió la dirección en solitario de John Wick: Pacto de sangre (2017) y John Wick: Capítulo 3 - Parabellum (2019). En 2023 se lanzó The Continental, una ficción ambientada en el hotel para asesinos que aparece en las películas.

Según las últimas noticias, todo apunta a que John Wick 5 será una realidad, ya que, aparentemente, la producción comenzará en 2025. Además de esta quinta entrega, recientemente se desveló que ya está oficialmente en desarrollo una serie precuela titulada John Wick: Under The High Table. El director Chad Stahelski dirigirá el episodio piloto, mientras que el guion correrá a cargo de Robert Levine.