En marcha la serie secuela de John Wick 4 con Keanu Reeves

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

John Wick 4, estrenada en 2023, es hasta la fecha la última entrega de la saga cinematográfica. La cinta, dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Keanu Reeves, contará con una secuela, una serie que ya está oficialmente en desarrollo.

Según Deadline, John Wick: Under The High Table es el título de la ficción, que contará con Reeves y Stahelski como productores ejecutivos. Stahelski también dirigirá el episodio piloto. Escrita por Robert Levine, la historia de John Wick: The High Table comienza inmediatamente después del final de John Wick 4. John Wick ha dejado el mundo de la organización criminal la Alta Mesa en una posición frágil, y un grupo de nuevos personajes buscarán hacerse un nombre, mientras que algunos de los personajes ya conocidos de la franquicia siguen comprometidos con el orden establecido. Tal como señala Deadline, la serie promete "combinar lo nuevo y lo viejo y llevar el universo Wick a una nueva era".

Por el momento, Reeves está vinculado al proyecto únicamente como productor ejecutivo y no aparecerá en la ficción, y tampoco se conoce cuál será el reparto de la producción. Además, algunas fuentes han confirmado a Deadline que, al margen de la serie, también hay una quinta película de John Wick en desarrollo, y John Wick: The High Table no interferirá con los planes para una posible nueva entrega.

La saga comenzó en 2014 con John Wick (Otro día para matar), codirigida por Chad Stahelski y David Leitch. Posteriormente, Stahelski asumió la dirección en solitario de John Wick: Pacto de sangre (2017) y John Wick: Capítulo 3 - Parabellum (2019). Esta no será la primera serie del universo John Wick. En 2023 se lanzó The Continental, una ficción ambientada en el hotel para asesinos que aparece en las películas. Asimismo, en 2025 llegará a los cines Ballerina, spin-off protagonizado por Ana de Armas en el papel de una joven asesina.