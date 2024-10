La mujer desesperada que salvó a John Wick

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

John Wick es una de las franquicias de acción más aclamadas de los últimos años. Una estrella como Keanu Reeves, cuatro entregas, una serie, un spin-off protagonizado por Ana de Armas en camino... se podría llegar a pensar que todo ha ido desde que la primera película llegó a los cines en 2014 y se convirtió en un inesperado éxito y título de cultos. Sin embargo, nada de esto habría sido posible sin Eva Longoria, la protagonista de Mujeres desesperadas, que salvó la cinta original de quedarse cogiendo polvo en el cajón de los proyectos olvidados.

"Nos estabamos financiando de forma independiente para conseguir bonificaciones, pero uno de nuestros inversores no pudo reunir el dinero a tiempo", comentó Chad Stahelski en una entrevista concedida a Business Insider con motivo del décimo aniversario del estreno de la primera cinta. Fue entonces cuando, en palabras del director, Longoria "vino al rescate y proporcionó el resto de la financiación, literalmente menos de 24 horas antes de que tuviéramos que cancelar definitivamente la película e irnos".

No obstante, este heroico acto de fe (o golpe de talonario) no llegó a oídos del propio Stahelski y David Leitch, codirector de John Wick, hasta que el productor Basil Iwanyk se lo comentó: "Nos llevó a cenar y nos estabamos ríendo de todas las tonterías que ocurrieron y nos dijo: 'Por cierto, una historia graciosa... ¿Sabéis quién os financió? Eva Longoria'. Nos quedamos como '¿Que?'".

Ambos directores, tras enterarse del generoso empujón que les había dado la actriz, 6 millones de dólares para sacar adelante la película, la invitaron a cenar. "Ella se reía y decía: 'No pensaba que iba a funcionar'", recordó Stahelski. Cuando fue a saludarla tiempo después en una alfombra roja, la actriz le confesó que "era el dinero mejor gastado de su vida", por los beneficios que la cinta de 2014 le reportó. El primer largometraje de John Wick contó con un presupuesto de entre 20 y 30 millones de dólares y recaudó 86 millones en la taquilla mundial.

El principal impulsor de la saga reveló su intención de fichar a la intérprete para que encarne a un personaje en un futuro largometraje y aseguró que Longoria también estaría dispuesta: "Ella quiere hacer algo de acción, me encantaría trabajar con ella, estamos tratando de encontrar algo".

El próximo proyecto de la franquicia del que los fans podrán disfrutar es Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas que llegará a las salas de cine el 6 de junio de 2025. Además, otras producciones se encuentran en desarrollo como recientemente anunciada precuela de animación que explorará el pasado de John Wick antes de los eventos que le condujeron a abandonar su vida como asesino a sueldo.

Pero eso no es todo, porque un spin-off sobre Caine, el personaje al que interpreta Donnie Yen en la cuarta entrega ya está en preproducción. Y precisamente el final de John Wick 4 es el punto de partida de Under the High Table, la nueva serie creada por Robert Levine que explorará las disputas en la Mesa Alta tras la partida del protagonista, cuyo intérprete, por el momento, participa únicamente como profuctor ejecutivo.