Buenas noticias para John Wick 5

John Wick 4, que llegó a los cines en 2023, es hasta la fecha la última entrega de la saga cinematográfica. Parece que la franquicia continuará, y es que los últimos rumores apuntan a que la quinta entrega será una realidad.

Según el insider Daniel Richtman, John Wick 5 está oficialmente en desarrollo. La cuarta entrega terminó con la supuesta muerte del personaje principal, pero, según la fuente consultada, Keanu Reeves regresará en la próxima cinta. Richtman también ha desvelado que la producción comenzará en 2025.

Una quinta película se anunció oficialmente en agosto de 2020 y, en un principio, estaba destinada a filmarse consecutivamente con John Wick 4, pero finalmente no se desarrolló. Lionsgate confirmó que se estaba preparando un guion para la quinta entrega en noviembre de 2023.

Además de esta quinta entrega, recientemente se desveló que ya está oficialmente en desarrollo una serie precuela titulada John Wick: Under The High Table. El director Chad Stahelski dirigirá el episodio piloto, mientras que el guion correrá a cargo de Robert Levine.

