Premios Grammy 2026: Lista completa de ganadores con Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga... y Las guerreras k-pop

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -
La 68.ª edición de los Grammy, celebrada la madrugada del lunes 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ha concedido 95 premios y ha dejado un palmarés muy repartido en las categorías principales. Kendrick Lamar, que con nueve nominaciones llegaba a la ceremonia como el artista con más candidaturas, se ha proclamado el gran vencedor de una noche en la que también han destacado Bad Bunny y Billie Eilish.
Lamar ha terminado la velada con cinco premios, incluido mejor grabación del año por luther, su colaboración con SZA, aunque el reparto de estatuillas ha sido amplio y hay ganadores distintos en las cuatro grandes categorías de los Grammy. Bad Bunny se ha llevado el galardón de mejor álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Billie Eilish el de mejor canción del año por WILDFLOWER y a Olivia Dean se le distinguió como mejor artista revelación.
De los 95 premios entregados, la mayoría se han otorgado en la gala previa de la tarde, mientras que la retransmisión televisiva se ha reservado para las categorías más mediáticas y las actuaciones en directo.
En ese primer bloque, Lamar ha sumado las estatuillas de mejor canción de rap por tv off, mejor interpretación de rap melódica por luther junto a SZA y mejor interpretación de rap por Chains & Whips. Ya con el inicio del directo ha añadido las victorias de mejor álbum de rap por GNX y mejor grabación del año por luther. Con sus cinco victorias de esta edición, Lamar acumula 27 Grammys en total y se convierte en el rapero con más Grammys de la historia al superar los 25 de Jay-Z.
Entre los momentos de la ceremonia que alteraron quinielas, destaca el triunfo de la británica Lola Young en mejor interpretación pop solista por Messy. Se trataba de una categoría especialmente competida con Justin Bieber por Daisies, Sabrina Carpenter por Manchild, Lady Gaga por Disease y Chappell Roan por The Subway. No obstante, Gaga se ha alzado con los premios de mejor grabación dance-pop por Abracadabra y mejor álbum vocal pop por MAYHEM.
También sobresale Jelly Roll, triple ganador con mejor álbum country contemporáneo por Beautifully Broken, mejor interpretación country de dúo/grupo por Amen junto a Shaboozey y mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea por Hard Fought Hallelujah, junto a Brandon Lake.
Respecto a la música ligada al cine, Ludwig Göransson ha triunfado con su trabajo en Los pecadores al imponerse tanto en mejor banda sonora original como en mejor banda sonora recopilatoria. En paralelo, Golden, tema presente en Las guerreras k-pop, se ha alzado con el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, mientras que el premio a mejor interpretación pop de dúo o grupo fue para Defying Gravity, tema de Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo al frente.
Esta es la lista completa de ganadores en los Grammy 2026:
GRABACIÓN DEL AÑO
Luther, de Kendrick Lamar con SZA
ÁLBUM DEL AÑO
Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny
CANCIÓN DEL AÑO
Wildflower, de Billie Eilish y Finneas O'Connell
MEJOR ARTISTA REVELACIÓN
Olivia Dean
PRODUCTOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)
Cirkut
COMPOSITOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)
Amy Allen
MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA
Messy, de Lola Young
MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE DÚO/GRUPO
Defying Gravity, de Cynthia Erivo y Ariana Grande
MEJOR ÁLBUM VOCAL POP
Mayhem, de Lady Gaga
MEJOR GRABACIÓN DANCE/ELECTRÓNICA
End of Summer, de Tame Impala
MEJOR GRABACIÓN DANCE-POP
Abracadabra, de Lady Gaga
MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO
Eusexua, de FKA twigs
MEJOR GRABACIÓN REMEZCLADA
Abracadabra (Gesaffelstein Remix), de Gesaffelstein
MEJOR INTERPRETACIÓN ROCK
Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, de Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello y Adam Wakeman, II
MEJOR INTERPRETACIÓN METAL
Birds, de Turnstile
MEJOR CANCIÓN ROCK
As Alive as You Need Me to Be, de Trent Reznor y Atticus Ross
MEJOR ÁLBUM ROCK Never
Enough, de Turnstile
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ALTERNATIVA
Alone, de The Cure
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
Songs of a Lost World, de The Cure
MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B
Folded, de Kehlani
MEJOR INTERPRETACIÓN TRADICIONAL DE R&B
Vibes Don't Lie, de Leon Thomas
MEJOR CANCIÓN DE R&B
Folded, de Kehlani
MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO
Bloom, de Durand Bernarr
MEJOR ÁLBUM DE R&B
Mutt, de Leon Thomas
MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP
Chains & Whips, de Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP MELÓDICA
Luther, de Kendrick Lamar con SZA
MEJOR CANCIÓN DE RAP
TV Off, de Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
MEJOR ÁLBUM DE RAP
GNX, de Kendrick Lamar
MEJOR ÁLBUM DE POESÍA HABLADA
Words for Days Vol. 1, Mad Skillz
MEJOR INTERPRETACIÓN DE JAZZ
Windows (Live), de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
MEJOR ÁLBUM VOCAL DE JAZZ
Portrait, de Samara Joy
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL DE JAZZ
Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
MEJOR ÁLBUM DE GRAN CONJUNTO DE JAZZ
Without Further Ado, Vol 1, de Christian McBride Big Band
MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
MEJOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO
Live-Action, de Nate Smith
MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL
A Matter of Time, de Laufey
MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL CONTEMPORÁNEO
Brightside, de ARKAI
MEJOR ÁLBUM DE TEATRO MUSICAL
Buena Vista Social Club
MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY SOLISTA
Bad as I Used to Be, de Chris Stapleton
MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY DE DÚO/GRUPO
Amen, de Shaboozey y Jelly Roll
MEJOR CANCIÓN COUNTRY
Bitin' List, de Tyler Childers
MEJOR ÁLBUM COUNTRY TRADICIONAL
Ain't in It for My Health, de Zach Top
MEJOR ÁLBUM COUNTRY CONTEMPORÁNEO
Beautifully Broken, de Jelly Roll
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES
Beautiful Strangers, de Mavis Staples
MEJOR INTERPRETACIÓN DE AMERICANA
Godspeed, de Mavis Staples
MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES
Ancient Light, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins
MEJOR ÁLBUM DE AMERICANA
Big Money, de Jon Batiste
MEJOR ÁLBUM DE BLUEGRASS
Highway Prayers, de Billy Strings
MEJOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL
Ain't Done With the Blues, de Buddy Guy
MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO
Preacher Kids, de Robert Randolph
MEJOR ÁLBUM DE FOLK
Wild and Clear and Blue, de I'm With Her
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES REGIONALES (ESTADOS UNIDOS)
A Tribute to the King of Zydeco
MEJOR INTERPRETACIÓN/CANCIÓN GÓSPEL
Come Jesus Come, de CeCe Winans con Shirley Caesar
MEJOR INTERPRETACIÓN/CANCIÓN DE MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA
Hard Fought Hallelujah, de Brandon Lake con Jelly Roll
MEJOR ÁLBUM GÓSPEL
Heart Of Mine, de Darrel Walls y PJ Morton
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA
Coritos Vol. 1, de Israel & New Breed
MEJOR ÁLBUM DE GÓSPEL TRADICIONAL
I Will Not Be Moved (Live), de The Brooklyn Tabernacle Choir
MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO
Cancionera, de Natalia Lafourcade
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO O ALTERNATIVO
Papota de CA7RIEL & Paco Amoroso
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA
Palabra De To's (Seca), de Carín León
MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO
Raíces, de Gloria Estefan
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA INTERNACIONAL
EoO, de Bad Bunny
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA AFRICANA
Push 2 Start, de Tyla
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INTERNACIONAL
Caetano e Bethânia Ao Vivo, de Caetano Veloso y Maria Bethânia
MEJOR ÁLBUM REGGAE
BLXXD & FYAH, de Keznamdi
MEJOR ÁLBUM NEW AGE/AMBIENTAL O DE CANTO
Nomadica, de Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality
MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL
Harmony, de FYÜTCH & Aura V
MEJOR ÁLBUM DE COMEDIA
Your Friend, Nate Bargatze, de Nate Bargatze
MEJOR GRABACIÓN DE AUDIOLIBRO/NARRACIÓN Y CUENTACUENTOS
Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, de Dalái Lama
MEJOR BANDA SONORA RECOPILATORIA PARA MEDIOS VISUALES
Los pecadores, de varios artistas
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL PARA MEDIOS VISUALES
Los pecadores, de Ludwig Göransson
MEJOR BANDA SONORA PARA VIDEOJUEGOS U OTROS MEDIOS INTERACTIVOS
Sword of the Sea, de Austin Wintory
MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA MEDIOS VISUALES
Golden (Las guerreras K-pop), de EJAE y Mark Sonnenblick
MEJOR VIDEO MUSICAL
Anxiety, de Doechii
MEJOR PELÍCULA MUSICAL
Music by John Williams, de John Williams
MEJOR DISEÑO DE EDICIÓN
Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen), por Meghan Foley y Michelle Holme
MEJOR PORTADA DE ÁLBUM
Chromakopia (Tyler, the Creator), por Shaun Llewellyn y Luis Perez
MEJORES NOTAS DE ÁLBUM
Miles '55: The Prestige Recordings (Miles Davis), por Ashley Kahn
MEJOR ÁLBUM HISTÓRICO
Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)
MEJOR ÁLBUM CON MEJOR INGENIERÍA DE SONIDO (NO CLÁSICO)
That Wasn't A Dream
MEJOR ÁLBUM CON MEJOR INGENIERÍA DE SONIDO (CLÁSICO)
Cerrone: Don't Look Down
PRODUCTORA DEL AÑO (CLÁSICO)
Elaine Martone
MEJOR ÁLBUM DE AUDIO INMERSIVO
Immersed
MEJOR COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL
First Snow, de Remy Le Boeuf
MEJOR ARREGLO (INSTRUMENTAL O A CAPELA)
Super Mario Praise Break
MEJOR ARREGLO (INSTRUMENTOS Y VOCES)
Big Fish
MEJOR INTERPRETACIÓN DE ORQUESTA
Messiaen: Turangalîla-Symphonie, de Boston Symphony Orchestra
MEJOR GRABACIÓN DE ÓPERA
Heggie: Intelligence, de Houston Grand Opera
MEJOR INTERPRETACIÓN CORAL
Ortiz: Yanga, de Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale
MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA/PEQUEÑO CONJUNTO
Dennehy: Land of Winter, de Alan Pierson y Alarm Will Sound
MEJOR SOLISTA INSTRUMENTAL CLÁSICO
Shostakovich: The Cello Concertos, con Yo-Yo Ma como solista y Andris Nelsons como director
MEJOR ÁLBUM VOCAL SOLISTA CLÁSICO
Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano, de Amanda Forsythe
MEJOR COMPENDIO CLÁSICO
Ortiz: Yanga, con Gustavo Dudamel como director y Dmitriy Lipay como productor
MEJOR COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA
Ortiz: Dzonot, de Gabriela Ortiz