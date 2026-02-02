Premios Grammy 2026: Lista completa de ganadores con Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga... y Las guerreras k-pop

Actualizado: lunes, 2 febrero 2026 11:46
   MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

   La 68.ª edición de los Grammy, celebrada la madrugada del lunes 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ha concedido 95 premios y ha dejado un palmarés muy repartido en las categorías principales. Kendrick Lamar, que con nueve nominaciones llegaba a la ceremonia como el artista con más candidaturas, se ha proclamado el gran vencedor de una noche en la que también han destacado Bad Bunny y Billie Eilish.

   Lamar ha terminado la velada con cinco premios, incluido mejor grabación del año por luther, su colaboración con SZA, aunque el reparto de estatuillas ha sido amplio y hay ganadores distintos en las cuatro grandes categorías de los Grammy. Bad Bunny se ha llevado el galardón de mejor álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Billie Eilish el de mejor canción del año por WILDFLOWER y a Olivia Dean se le distinguió como mejor artista revelación.

   De los 95 premios entregados, la mayoría se han otorgado en la gala previa de la tarde, mientras que la retransmisión televisiva se ha reservado para las categorías más mediáticas y las actuaciones en directo.

   En ese primer bloque, Lamar ha sumado las estatuillas de mejor canción de rap por tv off, mejor interpretación de rap melódica por luther junto a SZA y mejor interpretación de rap por Chains & Whips. Ya con el inicio del directo ha añadido las victorias de mejor álbum de rap por GNX y mejor grabación del año por luther. Con sus cinco victorias de esta edición, Lamar acumula 27 Grammys en total y se convierte en el rapero con más Grammys de la historia al superar los 25 de Jay-Z.

   Entre los momentos de la ceremonia que alteraron quinielas, destaca el triunfo de la británica Lola Young en mejor interpretación pop solista por Messy. Se trataba de una categoría especialmente competida con Justin Bieber por Daisies, Sabrina Carpenter por Manchild, Lady Gaga por Disease y Chappell Roan por The Subway. No obstante, Gaga se ha alzado con los premios de mejor grabación dance-pop por Abracadabra y mejor álbum vocal pop por MAYHEM.

   También sobresale Jelly Roll, triple ganador con mejor álbum country contemporáneo por Beautifully Broken, mejor interpretación country de dúo/grupo por Amen junto a Shaboozey y mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea por Hard Fought Hallelujah, junto a Brandon Lake.

   Respecto a la música ligada al cine, Ludwig Göransson ha triunfado con su trabajo en Los pecadores al imponerse tanto en mejor banda sonora original como en mejor banda sonora recopilatoria. En paralelo, Golden, tema presente en Las guerreras k-pop, se ha alzado con el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, mientras que el premio a mejor interpretación pop de dúo o grupo fue para Defying Gravity, tema de Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo al frente.

   Esta es la lista completa de ganadores en los Grammy 2026:

GRABACIÓN DEL AÑO

   Luther, de Kendrick Lamar con SZA

ÁLBUM DEL AÑO

   Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny

CANCIÓN DEL AÑO

   Wildflower, de Billie Eilish y Finneas O'Connell

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

   Olivia Dean

PRODUCTOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)

   Cirkut

COMPOSITOR DEL AÑO (NO CLÁSICO)

   Amy Allen

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

   Messy, de Lola Young

MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE DÚO/GRUPO

   Defying Gravity, de Cynthia Erivo y Ariana Grande

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

   Mayhem, de Lady Gaga

MEJOR GRABACIÓN DANCE/ELECTRÓNICA

   End of Summer, de Tame Impala

MEJOR GRABACIÓN DANCE-POP

   Abracadabra, de Lady Gaga

MEJOR ÁLBUM DANCE/ELECTRÓNICO

   Eusexua, de FKA twigs

MEJOR GRABACIÓN REMEZCLADA

   Abracadabra (Gesaffelstein Remix), de Gesaffelstein

MEJOR INTERPRETACIÓN ROCK

   Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning, de Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello y Adam Wakeman, II

MEJOR INTERPRETACIÓN METAL

   Birds, de Turnstile

MEJOR CANCIÓN ROCK

   As Alive as You Need Me to Be, de Trent Reznor y Atticus Ross

   MEJOR ÁLBUM ROCK Never

   Enough, de Turnstile

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ALTERNATIVA

   Alone, de The Cure

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

   Songs of a Lost World, de The Cure

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B

   Folded, de Kehlani

MEJOR INTERPRETACIÓN TRADICIONAL DE R&B

   Vibes Don't Lie, de Leon Thomas

MEJOR CANCIÓN DE R&B

   Folded, de Kehlani

MEJOR ÁLBUM DE R&B PROGRESIVO

   Bloom, de Durand Bernarr

MEJOR ÁLBUM DE R&B

   Mutt, de Leon Thomas

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

   Chains & Whips, de Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP MELÓDICA

   Luther, de Kendrick Lamar con SZA

MEJOR CANCIÓN DE RAP

   TV Off, de Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

MEJOR ÁLBUM DE RAP

   GNX, de Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM DE POESÍA HABLADA

   Words for Days Vol. 1, Mad Skillz

MEJOR INTERPRETACIÓN DE JAZZ

   Windows (Live), de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

MEJOR ÁLBUM VOCAL DE JAZZ

   Portrait, de Samara Joy

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL DE JAZZ

   Southern Nights, de Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

MEJOR ÁLBUM DE GRAN CONJUNTO DE JAZZ

   Without Further Ado, Vol 1, de Christian McBride Big Band

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

   A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, de Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO

   Live-Action, de Nate Smith

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

   A Matter of Time, de Laufey

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL CONTEMPORÁNEO

   Brightside, de ARKAI

MEJOR ÁLBUM DE TEATRO MUSICAL

   Buena Vista Social Club

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY SOLISTA

   Bad as I Used to Be, de Chris Stapleton

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY DE DÚO/GRUPO

   Amen, de Shaboozey y Jelly Roll

MEJOR CANCIÓN COUNTRY

   Bitin' List, de Tyler Childers

MEJOR ÁLBUM COUNTRY TRADICIONAL

   Ain't in It for My Health, de Zach Top

MEJOR ÁLBUM COUNTRY CONTEMPORÁNEO

   Beautifully Broken, de Jelly Roll

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES

   Beautiful Strangers, de Mavis Staples

MEJOR INTERPRETACIÓN DE AMERICANA

   Godspeed, de Mavis Staples

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA DE RAÍCES ESTADOUNIDENSES

   Ancient Light, de Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins

MEJOR ÁLBUM DE AMERICANA

   Big Money, de Jon Batiste

MEJOR ÁLBUM DE BLUEGRASS

   Highway Prayers, de Billy Strings

MEJOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

   Ain't Done With the Blues, de Buddy Guy

MEJOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÁNEO

   Preacher Kids, de Robert Randolph

MEJOR ÁLBUM DE FOLK

   Wild and Clear and Blue, de I'm With Her

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES REGIONALES (ESTADOS UNIDOS)

   A Tribute to the King of Zydeco

MEJOR INTERPRETACIÓN/CANCIÓN GÓSPEL

   Come Jesus Come, de CeCe Winans con Shirley Caesar

MEJOR INTERPRETACIÓN/CANCIÓN DE MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA

   Hard Fought Hallelujah, de Brandon Lake con Jelly Roll

MEJOR ÁLBUM GÓSPEL

   Heart Of Mine, de Darrel Walls y PJ Morton

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CRISTIANA CONTEMPORÁNEA

   Coritos Vol. 1, de Israel & New Breed

MEJOR ÁLBUM DE GÓSPEL TRADICIONAL

   I Will Not Be Moved (Live), de The Brooklyn Tabernacle Choir

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

   Cancionera, de Natalia Lafourcade

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

   DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny

MEJOR ÁLBUM DE ROCK LATINO O ALTERNATIVO

   Papota de CA7RIEL & Paco Amoroso

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA

   Palabra De To's (Seca), de Carín León

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

   Raíces, de Gloria Estefan

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA INTERNACIONAL

   EoO, de Bad Bunny

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA AFRICANA

   Push 2 Start, de Tyla

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INTERNACIONAL

   Caetano e Bethânia Ao Vivo, de Caetano Veloso y Maria Bethânia

MEJOR ÁLBUM REGGAE

   BLXXD & FYAH, de Keznamdi

MEJOR ÁLBUM NEW AGE/AMBIENTAL O DE CANTO

   Nomadica, de Carla Patullo con The Scorchio Quartet y Tonality

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

   Harmony, de FYÜTCH & Aura V

MEJOR ÁLBUM DE COMEDIA

   Your Friend, Nate Bargatze, de Nate Bargatze

MEJOR GRABACIÓN DE AUDIOLIBRO/NARRACIÓN Y CUENTACUENTOS

   Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, de Dalái Lama

MEJOR BANDA SONORA RECOPILATORIA PARA MEDIOS VISUALES

   Los pecadores, de varios artistas

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL PARA MEDIOS VISUALES

   Los pecadores, de Ludwig Göransson

MEJOR BANDA SONORA PARA VIDEOJUEGOS U OTROS MEDIOS INTERACTIVOS

   Sword of the Sea, de Austin Wintory

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA MEDIOS VISUALES

   Golden (Las guerreras K-pop), de EJAE y Mark Sonnenblick

MEJOR VIDEO MUSICAL

   Anxiety, de Doechii

MEJOR PELÍCULA MUSICAL

   Music by John Williams, de John Williams

MEJOR DISEÑO DE EDICIÓN

   Tracks II: The Lost Albums (Bruce Springsteen), por Meghan Foley y Michelle Holme

MEJOR PORTADA DE ÁLBUM

   Chromakopia (Tyler, the Creator), por Shaun Llewellyn y Luis Perez

MEJORES NOTAS DE ÁLBUM

   Miles '55: The Prestige Recordings (Miles Davis), por Ashley Kahn

MEJOR ÁLBUM HISTÓRICO

   Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980)

MEJOR ÁLBUM CON MEJOR INGENIERÍA DE SONIDO (NO CLÁSICO)

   That Wasn't A Dream

MEJOR ÁLBUM CON MEJOR INGENIERÍA DE SONIDO (CLÁSICO)

   Cerrone: Don't Look Down

PRODUCTORA DEL AÑO (CLÁSICO)

   Elaine Martone

MEJOR ÁLBUM DE AUDIO INMERSIVO

   Immersed

MEJOR COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL

   First Snow, de Remy Le Boeuf

MEJOR ARREGLO (INSTRUMENTAL O A CAPELA)

   Super Mario Praise Break

MEJOR ARREGLO (INSTRUMENTOS Y VOCES)

   Big Fish

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ORQUESTA

   Messiaen: Turangalîla-Symphonie, de Boston Symphony Orchestra

MEJOR GRABACIÓN DE ÓPERA

   Heggie: Intelligence, de Houston Grand Opera

MEJOR INTERPRETACIÓN CORAL

   Ortiz: Yanga, de Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA/PEQUEÑO CONJUNTO

   Dennehy: Land of Winter, de Alan Pierson y Alarm Will Sound

MEJOR SOLISTA INSTRUMENTAL CLÁSICO

   Shostakovich: The Cello Concertos, con Yo-Yo Ma como solista y Andris Nelsons como director

MEJOR ÁLBUM VOCAL SOLISTA CLÁSICO

   Telemann: Ino - Opera Arias For Soprano, de Amanda Forsythe

MEJOR COMPENDIO CLÁSICO

   Ortiz: Yanga, con Gustavo Dudamel como director y Dmitriy Lipay como productor

MEJOR COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

   Ortiz: Dzonot, de Gabriela Ortiz

