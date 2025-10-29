Archivo - John Williams compondrá la música de la nueva película de ovnis de Steven Spielberg, su trigésima colaboración- ALPHA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

La histórica alianza entre Steven Spielberg y John Williams sumará un nuevo capítulo. El artista compondrá la banda sonora del próximo largometraje del cineasta, una producción de ciencia ficción que supondrá su trigésima alianza en la gran pantalla. Protagonizada por Emily Blunt (Oppenheimer) y Josh O'Connor (Rivales), la película llegará a los cines el 12 de junio de 2026.

"John Williams está en Los Ángeles haciendo lo que hace: trabajar con Steven Spielberg en la próxima película. Es algo por lo que alegrarse", ha confirmado Damian Woetzel, presidente de la Escuela Julliard, durante el acto John Williams - A Composer's Life: A Night of Stories and Music, un evento que homenajeó la trayectoria del músico tanto con una charla como con interpretaciones de fragmentos de sus obras.

Con 93 años y 54 nominaciones a los Oscar, Williams insinuó en 2022 que Indiana Jones y el dial del destino podría ser su último largometraje como compositor, pero un año más tarde matizó su postura en The Times con una declaración que hoy cobra pleno sentido: "No me interesan los grandes pronunciamientos ni las declaraciones firmes y rodeadas de puertas cerradas. Si hice uno sin ponerlo en contexto, lo retiro".

La dupla Spielberg-Williams comenzó oficialmente en 1974 con Loca evasión, ópera prima del director, y se consolidó al año siguiente con Tiburón, que con dos notas redefinió la narración musical del suspense. Desde entonces, las partituras de Williams han acompañado otros grandes proyectos de Spielberg como Encuentros en la tercera fase, E.T. El extraterrestre, Parque jurásico, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan o, más recientemente, Los Fabelman.

Respecto a la próxima colaboración entre Spielberg y Williams, también compositor de otras icónicas bandas sonoras como las de Star Wars, Superman o Harry Potter, el proyecto no tiene título ni sinopsis oficial, pero se describe como una historia de ovnis gestada a partir de una idea original de Spielberg. El guion lo firma David Koepp, también viejo colaborador del cineasta en Parque jurásico y La guerra de los mundos, además de autor de títulos como Atrapado por su pasado y Spider-Man.

El reparto principal reúne a Emily Blunt (Oppenheimer), Josh O'Connor (Rivales), Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing), Colin Firth (El discurso del rey) y Eve Hewson (Flora y su hijo Max). En el equipo técnico figuran colaboradores habituales de Spielberg como el director de fotografía Janusz Kaminski y los montadores Michael Kahn y Sarah Broshar.

El rodaje terminó a finales de mayo, según confirmó Koepp en junio durante la promoción de otro proyecto, y el guionista subrayó que se trata de una película "muy emocional", en la línea de la combinación de espectáculo e intimidad que caracteriza a Spielberg.