Godzilla vs. Kong 2 revela título oficial y la llegada de otro kaiju

Godzilla vs. Kong 2 revela su título oficial y la llegada de un temible kaiju en el nuevo avance de la película

Godzilla vs. Kong 2 revela su título oficial y la llegada de un temible kaiju en el nuevo avance de la película - WARNER BROS.

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

Muchos son los fans que esperan impacientes a que los colosales monstruos invadan de nuevo la gran pantalla en Godzilla vs Kong 2. Y a pesar de que la secuela no llegará a los cines hasta el 15 de marzo de 2024, la nueva entrega del MosterVerse ha revelado su título oficial y un teaser en el que adelanta la llegada de otro poderoso y mortífero kaiju a la saga.

La franquicia del Monsterverse comenzó en 2014 con Godzilla y dentro de la saga también se enmarcan Kong: La isla calavera (2017) y Godzilla: Rey de los monstruos (2019) y Godzilla vs. Kong (2021). La nueva entrega, volverá a estar dirigida por Adam Wingard, responsable del anterior filme que fue todo un éxito para Warner Bros. ya que, pese a la pandemia por coronavirus, logró recaudar casi 500 millones de dólares a nivel mundial.

Ahora, un nuevo adelanto de esta secuela, conocida hasta el momento tan solo como Godzilla vs. Kong 2, es el responsable de revelar que Godzilla x Kong: The New Empire será el título oficial de la película que traerá de vuelta a estos dos mastodónticos y destructivos seres.

Sin embargo, no es la única sorpresa que el avance, publicado a través de la cuenta oficial en Twitter del filme, guarda para los fans del MonsterVerse. Y es que, como puede verse en las estremecedoras imágenes del clip, Godzilla y Kong no serán los únicos kaijus de la película, pues se les unirá una nueva y aterradora criatura que rivalizará con ellos, por lo que la destrucción a su paso por la nueva entrega de la franquicia parece más que asegurada.