Todos los titanes y monstruos de Godzilla vs Kong

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Tras varios meses alimentando el 'hype' entre los fans, Godzilla vs Kong ya está en los cines. Las dos leyendas del celuloide se enfrentan cara a cara por primera vez desde que lo hicieran en una película japonesa en los 60 para dar al público una buena ración de destrucción, caos y brutalidad en una nueva entrega del MonsterVerse en la que, por su puesto, no estarán solos.

Godzilla vs Kong es la tercera entrega sobre el temible monstruo nipón tras la película original de 2014 y su secuela, Rey de los Monstruos, donde se inició el conocido como MonsterVerse de Warner y Legendary Pictures. Además, a modo de crossover, Godzilla vs. Kong recupera al Rey de los Monos tras su presentación en Isla Calavera.

Por supuesto, el gran atractivo de Godzilla vs Kong es ver a los dos titanes medir fuerzas hasta que uno salga victorioso. Pero la película también presenta otras criaturas, algunas antes vistas en la franquicia, y un formidable enemigo capaz de planta cara a los imbatibles Rey de los Monstruos y Rey de los Monos.

Estos son todos los kaijus, monstruos o titanes que aparecen en Godzilla vs. Kong.

Tras coronarse como Rey de los Monstruos al derrotar a King Gidorah, Godzilla ha vuelto dos años después, y está más enfadada que nunca. Pese a ser considerado un salvador por la humanidad, algo está enfureciendo al titán, que no piensa permitir que ninguna otra criatura le quite el puesto como Macho Alfa, incluido King Kong.

Godzilla will come for him. TRAILER SUNDAY. #GodzillaVsKong pic.twitter.com/Sv8JV584wO