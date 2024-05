MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Daniel Craig encarnará una vez más al detective Benoit Blanc en la tercera entrega de Puñales por la espalda. Tras las incorporaciones de Andrew Scott, Josh O'Connor, Cailee Spaeny y Kerry Washington, otras TRES grandes estrellas se suman al elenco del filme, que llegará a Netflix en 2025, Jeremy Renner, Mila Kunis y Glenn Close.

Escrita y dirigida por Johnson, la cinta llevará el título de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery (Despierta al hombre muerto: Un misterio de Puñales por la espalda). Pero hasta el momento, los detalles sobre este nuevo capítulo en la vida del excéntrico investigador Benoit Blanc son un misterio por resolver.

Sin embargo, lo que sí está claro, es que, al igual que en las dos anteriores entregas de la saga, Puñales por la espalda 3 contará con un impresionante reparto que, día tras día, va sumando grandes estrellas. Las más recientes incorporaciones al filme de Johnson son, según informa Deadline, Jeremy Renner, Mila Kunis y Glenn Close.

Para Renner, el rodaje de Puñales por la espalda 3, y cuya producción arrancará en junio, será el primero tras el accidente que sufrió en enero de 2023. El actor, protagonista de series como Ojo de Halcón o, Mayor of Kingstown, cuya tercera temporada verá la luz el próximo 6 de junio, estuvo ingresado durante meses e incluso clínicamente muerto durante un tiempo después de que una máquina quitanieves lo arrollase en su finca de Nevada.

Por su parte, Close, nominada en ocho ocasiones a los Oscar, aunque aún no se ha alzado nunca con la preciada estatuilla, además de incorporarse al nuevo caso de Benoit Blanc, tiene pendiente de estrenar dos potentes películas también en Netflix. Se trata de El thriller sobrenatural de Lee Daniel, The Deliverance y la comedia de acción, Back in Action, que además de contar con Jamie Foxx, también supondrá el regreso de Cameron Díaz al cine tras toda una década alejada de los focos.

Kunis, por su parte, tiene pendiente el estreno de Goodrich, una cinta que mezcla drama y comedia escrita y dirigida por Hallie Meyers-Shyer en la que compartirá planos con Michael Keaton, Andie MacDowell, Michael Urie o Carmen Ejogo y próximamente rodará Jackpot, una comedia de acción junto a Jennifer Garner, Bryan Cranston y The 47 Night Stand, una cinta romántica de la que será protagonista.