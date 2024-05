Josh O'Connor y Cailee Spaeny fichan por Puñales por la espalda 3

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery es el título de la tercera entrega de la saga Puñales por la espalda, la popular franquicia de misterio creada por Rian Johnson. Programada para 2025, la cinta volverá a contar con Daniel Craig como el detective Benoit Blanc, además de sumar nuevos talentos en su reparto, y es que Josh O'Connor y Cailee Spaeny se han unido al elenco del filme.

Tanto O'Connor como Spaeny son dos talentos emergentes del momento. O'Connor acaba de estrenar Rivales, la película sobre tenis que coprotagoniza junto a Zendaya y a Mike Faist. Spaeny estrenó también el pasado abril Civil War, el taquillero drama bélico de Alex Garland. Ahora, según ha informado The Hollywood Reporter, ambos intérpretes acompañarán a Craig en Wake Up Dead Man.

Desde el estreno en 2022 de Glass Onion, la segunda parte de la detectivesca saga, los seguidores se han estado preguntando cuándo llegaría a Netflix el nuevo caso del singular investigador Benoit Blanc. Fue el propio Johnson el que confirmó a Craig volviendo a su papel de detective a través de un vídeo en X (Twitter).

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI