Puñales por la espalda 3 ya tiene título y fecha de estreno en Netflix

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Los amantes del misterio están de enhorabuena. Daniel Craig no solo ha revelado que volverá a interpretar al detective Benoit Blanc en una tercera entrega de Puñales por la espalda (Knives Out), sino también su título y fecha de estreno en un vídeo promocional.

Tras el misterio de Glass Onion, estrenada en diciembre de 2022, Rian Johnson ya dejó claro que su próxima película tras las cámaras sería Puñales por la espalda 3. Y desde entonces, los fans de la detectivesca saga protagonizada Craig se han estado preguntando cuándo llegaría a Netflix el nuevo caso del singular investigador Benoit Blanc.

Para su sorpresa, Johnson ha lanzado un divertido vídeo en el que Craig, asumiendo nuevamente el papel de Blanc, es quien revela a los espectadores cuando llegará la cinta a la plataforma de streaming y cuál será su título oficial.

El clip arranca con la voz de Blanc haciendo un repaso por las anteriores entregas de la saga mientras una lupa cuya afilada empuñadura va rompiendo sus respectivos rótulos. Es entonces cuando las imágenes muestran un siniestro ataúd antes de dar paso al título oficial del nuevo caso del detective.

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024

Este no es otro que Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery (Despierta al hombre muerto: Un misterio de Puñales por la espalda). Pero no es hasta después de anunciar el regreso de Craig como Benoit Blanc, que el clip da a conocer que esta tercera entrega, llegará a Netflix en 2025. Por ahora, los detalles sobre la trama de Puñales por la espalda 3 permanecen bajo llave.

Sin embargo, Johnson ya parecía dar algunas pistas de por dónde irían los tiros durante El misterio de Glass Onion. Y es que, después de que Blanc llegue a la isla griega privada del excéntrico millonario Miles Bron (Edward Norton) invitase a sus amigos y al detective para resolver su propio asesinato, una de las asistentes a este encuentro, la gobernadora Claire de Bella (Kathryn Hahn) lo reconoce y le pregunta si ya ha resuelto un caso del pasado, relacionado con una bailarina de ballet.

Un detalle que a simple vista podría no ser importante, si no fuese porque, entre las muchas esculturas de cristal que adornaban la lujosa residencia de Bron, se encuentra una figura con tres bailarinas. Casualidad o no, esto ha hecho que muchos barajen la posibilidad de que Puñales por la espalda 3 sea una precuela, perohabrá que esperar para resolver este, y muchos otros, misterios.