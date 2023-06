Cameron Díaz vuelve al cine tras 10 años retirada con una nueva película para Netflix

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

La última vez que el público vio a Cameron Díaz en la gran pantalla fue en 2014 con la cinta musical Annie. Tras permanecer alejada de los focos de Hollywood durante 10 años, la protagonista de películas como La Máscara o Algo pasa con Mary regresa a la interpretación con una nueva película para Netflix: Back in action.

Se trata de una cinta de comedia dirigida por Seth Gordon en la que Díaz compartirá protagonismo con el mismísimo Jamie Foxx. Y aunque se trata de un género en el que la actriz se maneja con gran soltura, la pregunta que muchos fans se hacen es ¿por qué ahora?

Después de que en 2014 resultase un año muy provechoso protagonizando Annie, Sex Tape y No hay dos sin tres, parece lógico asumir la actriz necesitase tomarse un respiro más que merecido alejándose de la interpretación. Principalmente debido a que Díaz quería centrarse en su faceta de madre, aunque ya no disfrutase de su lujoso estilo de vida, como ya reveló en 2017 a Insider.

Es más, ese mismo año fue la productora de la serie Bad Teacher, que adaptaba al formato televisivo la película que protagonizó junto a Justin Timberlake en 2011. Ahora se ha dado a conocer que su regreso al mundo de la interpretación se debe al propio Foxx.

El actor, que permaneció hospitalizado de urgencia por graves problemas de salud hasta el pasado 12 de abril, cuando se encontraba rodando Back in Action, fue quien animó a Díaz para que volviese de nuevo a escena con esta película de Netflix. En una entrevista con HuffPost, Foxx abordó cómo le planteó el filme a Díaz: "Cameron tiene una fuerza increíble y ha hecho muchas cosas en este negocio. La queremos. Tuvimos que ser muy creativos a la hora de, ya sabes, traerla de vuelta".

De manera que le preguntó a la actriz: "¿Quieres divertirte un poco? Solo diviértete", y por lo que parece, funcionó. De hecho, a través de su cuenta en Twitter, Foxx publicó parte de la conversación que tuvo con el guionista y productor Tom Brady en un momento en el que Díaz no sabía cómo anunciar su vuelta a los escenarios.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb