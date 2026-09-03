Archivo - Ridley Scott niega haber despedido a Paul Mescal tras el fiasco de Gladiator 2 - STEVE VAS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Paul Mescal protagonizó en 2024, bajo la dirección de Ridley Scott, la esperada secuela de Gladiator y estaba previsto que volviera a trabajar con el cineasta en su siguiente película, La constelación del perro. Sin embargo, varios rumores apuntaron a que Scott culpó a Mescal del escaso éxito de Gladiator II y que finalmente fue sustituido por Jacob Elordi, algo que el director ha negado tajantemente.

"No es cierto. A Ridley le encanta Paul y estaba encantado de volver a trabajar con él en La constelación del perro después de haber disfrutado de una colaboración tan buena en Gladiator II", ha afirmado un representante de Scott en un comunicado a Entertainment Weekly.

"Lamentablemente, los ensayos de Paul para otra película le impidieron finalmente participar en el filme de Ridley", expresó, dejando en claro así que el motivo por el que Mescal abandonó la película fue un conflicto de fechas con otro proyecto.

"Aunque lamentó no poder contar con Paul, estaba encantado de tener la oportunidad de trabajar con Jacob [Elordi], que estuvo excelente en el papel", concluye el texto. La cita hace referencia a Hig, el personaje que inicialmente iba a interpretar Mescal en la película post-apocalíptica de Scott y que finalmente recayó en Elordi, estrella de Euphoria y de la oscarizada adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro.

SCOTT CULPABA A MESCAL DE LA TIBIA TAQUILLA DE GLADIATOR 2

En aquel momento, se rumoreaba que el compromiso de Mescal con las películas biográficas sobre los Beatles dirigidas por Sam Mendes (American Beauty) le impedía volver a trabajar con Scott tras la secuela de Gladiator. El actor interpretará a Paul McCartney en este ambicioso proyecto cinematográfico, compuesto por cuatro filmes que tienen previsto su estreno en abril de 2028.

Sin embargo, según informaba Matthew Belloni de Puck News, Scott había apartado a Mescal de La constelación del perro "en el último momento". Al parecer, el director de cintas como Blade Runner o Napoleón consideraba que Mescal no era lo suficientemente "masculino" para el papel y responsabilizaba al actor del rendimiento por debajo de las expectativas de Gladiator II en taquilla, donde recaudó 462 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto estimado de 250 millones.

Por otra parte, Scott comenzará a rodar este otoño su adaptación del clásico de R. Louis Stevenson, La isla del tesoro, que protagonizará Hugh Jackman. Además, el realizador también confirmó recientemente que está preparando una nueva precuela de Alien y trabaja en un biopic sobre los Bee Gees.